4 Fakta Penting dari Kemenangan Manchester United atas Liverpool

Manchester United menang 3-2 atas Liverpool. (ig @manutd)
JawaPos.com–Manchester United memastikan tiket ke Liga Champions musim depan setelah menumbangkan Liverpool 3-2 di Old Trafford. Laga ini bukan cuma soal tiga poin, tapi juga laga penuh cerita mulai dari dominasi awal, kontroversi VAR, hingga momen penentu di akhir pertandingan.
Melansir Sports Illustrated, berikut empat fakta penting dari kemenangan dramatis Setan Merah.
Matheus Cunha kembali menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar rekrutan biasa. Gol pembukanya jadi fondasi kemenangan United, sekaligus mempertegas statusnya sebagai pemain yang bisa diandalkan di laga besar.
Pergerakannya dari sisi kiri, ditambah chemistry dengan Luke Shaw, membuat lini serang United terlihat lebih hidup. Meski sempat butuh waktu untuk beradaptasi, kini Cunha mulai konsisten memberi dampak dan fans Old Trafford jelas mulai jatuh hati.
Salah satu momen paling disorot datang dari gol Benjamin Sesko. Bola sempat terlihat mengenai tangannya sebelum masuk ke gawang, namun VAR tetap mengesahkan gol tersebut.
Keputusan ini memicu reaksi, terutama dari kubu Liverpool yang merasa dirugikan. Dengan alasan tidak ada bukti yang meyakinkan, gol tetap sah.
Absennya beberapa pemain kunci di lini depan sangat terasa bagi Liverpool. Tanpa sosok striker utama, mereka kesulitan menembus pertahanan United, terutama di babak pertama.
Meski sempat bangkit di awal babak kedua dan berhasil menyamakan kedudukan, kurangnya daya gedor akhirnya jadi pembeda. Mereka punya momentum, tapi gagal memanfaatkannya untuk benar-benar membalikkan keadaan.
Lini tengah Manchester United menunjukkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, mereka tampil dominan di babak pertama dengan Kobbie Mainoo jadi motor permainan yang impresif.
