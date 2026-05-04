Usai Kalahkan Liverpool, Kobbie Mainoo Masih Belum Puas Bawa Manchester United ke Liga Champions

JawaPos.com - Kobbie Mainoo menjadi pahlawan kemenangan Manchester United melawan Liverpool di Liga Inggris pekan ke-35. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Old Trafford, Minggu (3/5).

Golnya pada menit ke-77 tidak hanya memastikan kemenangan Manchester United dari Liverpool. Namun, tiga poin tersebut sudah cukup mengantarkan Setan Merah kembali ke Liga Champions musim depan setelah terakhir kali di musim 2023/2024.

Bagi Kobbie Mainoo, lolos ke Liga Champions tidak cukup bagi Manchester United musim ini. Gelandang 21 tahun tersebut menegaskan bahwa timnya ingin menyapu bersih tiga laga sisa dengan kemenangan.

"Kami hanya menatap ke depan. Kami masih perlu menyelesaikan musim ini dengan baik. Ini belum cukup bagi kami. Kami hanya ingin terus menang, menang, dan menang," kata Kobbie Mainoo kepada Sky Sports yang dikutip laman resmi Manchester United, Senin (4/5).

Pujian diberikan Mainoo kepada pelatihnya, Michael Carrick yang mampu mengembalikan kepercayaan dirinya. Sang pelatih juga mampu membuat anak asuhannya berjuang untuknya.

"Dia (Michael Carrick) memainkan peran besar dalam hal itu [penampilan Mainoo baru-baru ini]. Maksudku, kepercayaan diri yang dia berikan, bukan hanya padaku, tapi semua pemain, kau tahu?," ujar Mainoo.

"Anda ingin mengikutinya, Anda ingin berjuang untuknya, Anda ingin mati untuknya di lapangan, dan saya merasa itulah yang telah kita tunjukkan hari ini (kemarin)," imbuh pemain nomor punggung 37 tersebut.

Mencetak gol ke gawang Liverpool juga menjadi gol pertama Mainoo di Liga Inggris musim ini. Dia juga senang bahwa gol tersebut juga dilihat oleh keluarganya yang datang langsung ke Old Trafford.