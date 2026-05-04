Sir Alex Ferguson Dilarikan ke Rumah Sakit Jelang Laga Manchester United vs Liverpool

JawaPos.com–Kabar mengejutkan datang dari Old Trafford jelang laga panas antara Manchester United dan Liverpool. Legenda hidup klub Sir Alex Ferguson dilaporkan harus meninggalkan stadion lebih awal setelah merasa tidak enak badan.

Melansir ESPN, mantan manajer berusia 84 tahun itu sebenarnya sudah tiba di stadion seperti biasa untuk menyaksikan pertandingan dari tribun direktur. Namun, sebelum kick off dimulai, dia mendapat penanganan medis dan kemudian dibawa ke rumah sakit dalam situasi non darurat sebagai langkah pencegahan.

Meski situasinya tidak dikategorikan darurat, kabar ini tetap memicu kekhawatiran, mengingat riwayat kesehatan Ferguson. Pada Mei 2018, dia sempat mengalami pendarahan otak yang membuatnya harus menjalani operasi serius.

Momen kembalinya ke Old Trafford beberapa bulan setelah itu pun disambut tepuk tangan meriah dari para fans.

Sosok Ikonik di Balik Kejayaan United Ferguson bukan sekadar mantan manajer, dia adalah arsitek utama era keemasan Manchester United. Sejak mengambil alih tim pada tahun 1986 usai meninggalkan Aberdeen, dia mengubah United menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris.

Selama masa kepemimpinannya, Ferguson mempersembahkan 13 gelar Premier League dan dua trofi Liga Champions. Secara keseluruhan, dia mengoleksi 38 trofi dalam lebih dari 1.500 pertandingan bersama Setan Merah.

Sejak pensiun pada 2013, Ferguson tetap rutin hadir di stadion untuk mendukung tim dari balik layar. Karena itu, absennya secara mendadak tentu langsung terasa.

Kemenangan Dramatis di Tengah Kekhawatiran Di atas lapangan, Manchester United tetap tampil fokus dan berhasil mengamankan kemenangan 3-2 atas Liverpool. Gol Kobbie Mainoo di menit ke-77 menjadi penentu kemenangan sekaligus memastikan langkah United menuju Liga Champions musim depan.