Michael Carrick Beri Kabar Cedera Benjamin Sesko usai Laga vs Liverpool

Penyerang Manchester United Benjamin Sesko cedera. (ig @mufp.reds)
JawaPos.com–Manchester United memang keluar sebagai pemenang dalam duel panas kontra Liverpool. Tapi ada sedikit kekhawatiran yang tersisa yakni kondisi Benjamin Sesko.
Striker Manchester United asal Slovenia itu tampil tajam dengan mencetak satu gol sebelum akhirnya harus ditarik keluar lebih awal di babak pertama. Insiden benturan keras dengan bek Liverpool membuat Benjamin Sesko terlempar hingga ke papan reklame. Sejak itu dia terlihat tidak nyaman saat berjalan kembali ke bangku cadangan.
Melansir The Standard usai pertandingan, Michael Carrick memberikan sedikit gambaran soal kondisi anak asuhnya. Namun, alih-alih memberi kepastian, dia justru mengindikasikan bahwa masalah ini bukan hal baru.
”Dia sudah lama mengalami masalah pada tulang keringnya, dia didorong dan bagian yang menyebabkan masalah itu mengenai dirinya,” terang Michael Carrick.
Artinya, benturan dalam laga tersebut kemungkinan memperparah cedera yang sudah ada sebelumnya.
Meski begitu, Carrick belum bisa memastikan seberapa serius kondisi Sesko. Dengan musim yang tinggal menyisakan beberapa pertandingan dan tiket Liga Champions sudah diamankan, United mungkin tidak akan mengambil risiko besar.
Situasi ini bisa membuat tim pelatih lebih berhati-hati dalam menentukan apakah Sesko akan kembali bermain dalam waktu dekat atau justru diistirahatkan hingga benar-benar pulih. Yang jelas, cedera ini datang di momen yang kurang ideal.
Sesko sedang berada dalam performa terbaiknya, dengan total 11 gol di Premier League musim ini. Menariknya, sebagian besar gol tersebut datang sejak Carrick mengambil alih tim. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Sesko dalam sistem permainan United saat ini.
