Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 5 Mei 2026 | 06.16 WIB

Liga Premier Jelaskan Alasan Gol Tangan Tuhan Benjamin Sesko Tetap Disahkan

Liga Premier menjelaskan keputusan VAR yang mengesahkan gol Benjamin Sesko. (ig @sportbible)&nbsp; - Image

Liga Premier menjelaskan keputusan VAR yang mengesahkan gol Benjamin Sesko. (ig @sportbible)&nbsp;

JawaPos.com–Kontroversi gol Benjamin Sesko dalam laga Manchester United vs Liverpool akhirnya mendapat penjelasan resmi. Liga Premier angkat bicara dan menegaskan bahwa keputusan untuk mengesahkan gol tersebut murni berdasar kurangnya bukti yang meyakinkan.

Gol yang jadi bahan perdebatan itu terjadi di awal pertandingan, saat Sesko menggandakan keunggulan United. Bola hasil sundulan Bruno Fernandes sempat ditepis kiper, sebelum mengenai tubuh sang striker dan masuk ke gawang. Namun, tayangan ulang memunculkan dugaan bahwa bola sempat menyentuh tangan Sesko.

VAR: Tidak Ada Bukti Konklusif

Melansir Sports Illustrated, melalui pernyataan resmi, Liga Premier menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.

”Keputusan wasit tentang gol tersebut telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR dan diputuskan bahwa tidak ada bukti konklusif bahwa Sesko menyentuh bola dengan tangan sebelum mencetak gol,” ujar pernyataan resmi itu.

Artinya, meskipun ada indikasi kontak, rekaman yang tersedia tidak cukup jelas untuk membatalkan keputusan awal di lapangan. Secara aturan, handball dalam proses terciptanya gol bahkan jika tidak disengaja, seharusnya membuat gol dianulir.

Namun dalam kasus ini, masalah utamanya bukan aturan, melainkan pembuktian. Dengan berbagai sudut kamera yang tersedia, tidak ada satu pun yang benar-benar memberikan kepastian mutlak bahwa terjadi sentuhan tangan. Inilah yang membuat VAR memilih untuk tidak melakukan intervensi lebih jauh.

Meski penjelasan sudah diberikan, perdebatan tetap berlangsung. Banyak pihak merasa tayangan ulang cukup menunjukkan adanya kontak, meski sangat tipis.

Di sisi lain, ada juga yang melihat situasi ini dari sudut pandang berbeda. Sentuhan yang sangat minimal dinilai tidak selalu layak untuk membatalkan gol, apalagi jika bola memang sudah mengarah ke gawang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Michael Carrick Beri Kabar Cedera Benjamin Sesko usai Laga vs Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Carrick Beri Kabar Cedera Benjamin Sesko usai Laga vs Liverpool

Selasa, 5 Mei 2026 | 03.46 WIB

Sir Alex Ferguson Dilarikan ke Rumah Sakit Jelang Laga Manchester United vs Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Sir Alex Ferguson Dilarikan ke Rumah Sakit Jelang Laga Manchester United vs Liverpool

Selasa, 5 Mei 2026 | 02.49 WIB

Usai Kalahkan Liverpool, Kobbie Mainoo Masih Belum Puas Bawa Manchester United ke Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Usai Kalahkan Liverpool, Kobbie Mainoo Masih Belum Puas Bawa Manchester United ke Liga Champions

Senin, 4 Mei 2026 | 20.29 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore