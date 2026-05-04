Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 5 Mei 2026 | 04.39 WIB

Kemenangan Sassuolo atas AC Milan Dibayar Mahal: Jay Idzes Cedera, Fabio Grosso Cemas

Pemain Sassuolo dan kapten timnas Indonesia Jay Idzes cedera saat lawan AC Milan. (Dok. Jay Idzes) - Image

Pemain Sassuolo dan kapten timnas Indonesia Jay Idzes cedera saat lawan AC Milan. (Dok. Jay Idzes)

JawaPos.com–Kemenangan Sassuolo atas AC Milan harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami Jay Idzes. Pelatih Fabio Grosso pun dibuat cemas dengan kondisi bek andalannya tersebut.

Sassuolo sukses mengejutkan tamunya AC Milan pada laga lanjutan Serie A 2025/2026. Dalam duel di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Minggu (3/5), tim berjuluk I Neroverdi itu menang 2-0 lewat aksi Domenico Berardi (5’) dan Armand Lauriente (47’).

Dalam laga tersebut, Jay Idzes tampil sejak menit awal seperti biasa. Kapten Timnas Indonesia itu berduet dengan Tarek Muharemovic mengawal lini pertahanan Sassuolo. Namun pil pahit harus didapat Sassuolo di menit-menit akhir babak pertama, tepatnya menit ke-40.

I Neroverdi terpaksa harus kehilangan Jay Idzes karena mengalami cedera akibat mendarat dengan buruk saat berduel di udara. Bek berusia 25 tahun itu pun ditarik keluar dan diganti Woyo Coulibaly.

Usai pertandingan, Grosso menjelaskan bahwa Idzes mendarat dengan cukup buruk. Dia menyatakan, pemain asal Indonesia itu mengalami masalah di tumitnya akibat insiden tersebut.

”Dalam sebuah lompatan, dia mendarat dengan buruk, mengalami masalah pada tumitnya, lalu meminta untuk diganti,” kata Grosso, dipetik dari Sassuolo News, Senin (4/5).

Grosso dibuat cemas dengan situasi Idzes. Legenda Timnas Italia itu berharap bek andalannya tidak mengalami cedera serius yang mengharuskan menepi lama.

”Saya berharap itu bukan sesuatu yang serius,” harap Grosso.

Kemenangan itu membawa Sassuolo ke peringkat sembilan tabel klasemen sementara Serie A musim ini dengan koleksi 49 poin. Skuad I Neroverdi selanjutnya dijadwalkan menghadapi Torino pada Sabtu (9/5).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Bursa Transfer: Inter Milan Tegaskan Alessandro Bastoni Tidak Dijual ke Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Bursa Transfer: Inter Milan Tegaskan Alessandro Bastoni Tidak Dijual ke Barcelona

Selasa, 5 Mei 2026 | 01.09 WIB

Jay Idzes Cedera Tumit! Sassuolo Tumbangkan AC Milan, Fabio Grosso Harap Tidak Serius - Image
Sepak Bola Dunia

Jay Idzes Cedera Tumit! Sassuolo Tumbangkan AC Milan, Fabio Grosso Harap Tidak Serius

Senin, 4 Mei 2026 | 18.26 WIB

Inter Milan Juara Liga Italia usai Bekuk Parma 2-0 - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Milan Juara Liga Italia usai Bekuk Parma 2-0

Senin, 4 Mei 2026 | 13.07 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore