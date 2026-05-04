Kemenangan Sassuolo atas AC Milan Dibayar Mahal: Jay Idzes Cedera, Fabio Grosso Cemas

Pemain Sassuolo dan kapten timnas Indonesia Jay Idzes cedera saat lawan AC Milan. (Dok. Jay Idzes)
JawaPos.com–Kemenangan Sassuolo atas AC Milan harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami Jay Idzes. Pelatih Fabio Grosso pun dibuat cemas dengan kondisi bek andalannya tersebut.
Sassuolo sukses mengejutkan tamunya AC Milan pada laga lanjutan Serie A 2025/2026. Dalam duel di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Minggu (3/5), tim berjuluk I Neroverdi itu menang 2-0 lewat aksi Domenico Berardi (5’) dan Armand Lauriente (47’).
Dalam laga tersebut, Jay Idzes tampil sejak menit awal seperti biasa. Kapten Timnas Indonesia itu berduet dengan Tarek Muharemovic mengawal lini pertahanan Sassuolo. Namun pil pahit harus didapat Sassuolo di menit-menit akhir babak pertama, tepatnya menit ke-40.
I Neroverdi terpaksa harus kehilangan Jay Idzes karena mengalami cedera akibat mendarat dengan buruk saat berduel di udara. Bek berusia 25 tahun itu pun ditarik keluar dan diganti Woyo Coulibaly.
Usai pertandingan, Grosso menjelaskan bahwa Idzes mendarat dengan cukup buruk. Dia menyatakan, pemain asal Indonesia itu mengalami masalah di tumitnya akibat insiden tersebut.
”Dalam sebuah lompatan, dia mendarat dengan buruk, mengalami masalah pada tumitnya, lalu meminta untuk diganti,” kata Grosso, dipetik dari Sassuolo News, Senin (4/5).
Grosso dibuat cemas dengan situasi Idzes. Legenda Timnas Italia itu berharap bek andalannya tidak mengalami cedera serius yang mengharuskan menepi lama.
”Saya berharap itu bukan sesuatu yang serius,” harap Grosso.
Kemenangan itu membawa Sassuolo ke peringkat sembilan tabel klasemen sementara Serie A musim ini dengan koleksi 49 poin. Skuad I Neroverdi selanjutnya dijadwalkan menghadapi Torino pada Sabtu (9/5).
