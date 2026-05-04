Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Senin, 4 Mei 2026 | 18.26 WIB

Jay Idzes Cedera Tumit! Sassuolo Tumbangkan AC Milan, Fabio Grosso Harap Tidak Serius

Aksi Jay Idzes di Liga Italia bersama Sassuolo. Ia alami cedera tumit. (Sassuolo) - Image

Aksi Jay Idzes di Liga Italia bersama Sassuolo. Ia alami cedera tumit. (Sassuolo)

JawaPos.com - Jay Idzes hanya bermain 40 menit saat Sassuolo mengalahkan AC Milan di Liga Italia pekan ke-35. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Mapei Stadium, Minggu (3/5).

Kapten Timnas Indonesia tersebut harus ditarik keluar dan digantikan oleh Woyo Coulibaly. Saat meninggalkan lapangan, Jay Idzes terlihat berjalan tertatih-tatih.

Setelah pertandingan, pelatih Sassuolo Fabio Grosso menjelaskan kondisi Jay Idzes yang harus digantikan pada menit ke-40. Dia mengatakan bahwa bek andalannya tersebut mengalami masalah di bagian tumit.

"Dia terjatuh cukup parah saat melompat, ada masalah pada tumitnya, lalu dia meminta untuk diganti. Saya harap tidak ada yang serius," beber Fabio Grosso saat jumpa pers yang dikutip dari laman Sassuolo News, Senin (4/5).

Sebelum digantikan Woyo Coulibaly, Idzes menampilkan performa yang sangat tangguh. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, bek 25 tahun tersebut melakukan tiga sapuan.

Sassuolo berhasil unggul cepat pada menit kelima yang dicetak oleh Domenico Berardi. AC Milan yang berusaha menyamakan kedudukan malah harus bermain dengan 10 orang setelah Fikayo Tomori mendapatkan kartu kuning kedua.

Melihat tim tamu yang kekurangan pemain membuat Sassuolo berhasil menggandakan keunggulan. Armand Lauriente mencetak gol pada awal babak kedua tepatnya menit ke-47.

"Kami mencapai target kami beberapa waktu lalu, lalu kami meningkatkannya dari pertandingan ke pertandingan. Jadi kami perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk setiap pertandingan, seperti yang sedang kami lakukan," papar Grosso.

Kami menghadapi pertandingan yang sangat sulit karena ini terjadi setelah penampilan yang luar biasa. Kami perlu pandai memulihkan diri," tambahnya.

Setelah mengalahkan laga melawan AC Milan, target Sassuolo adalah memenangkan setiap pertandingan hingga akhir musim ini. Fokus Grosso adalah laga melawan Torino pada 9 Mei nanti.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Sassuolo Tumbangkan Como 2-1, Cesc Fabregas Puji Strategi Fabio Grosso Sebagai Mahakarya - Image
Sepak Bola Dunia

Sassuolo Tumbangkan Como 2-1, Cesc Fabregas Puji Strategi Fabio Grosso Sebagai Mahakarya

Sabtu, 18 April 2026 | 16.35 WIB

Blak-blakan! Kata-Kata Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes usai Bantu Sassuolo Habisi Atalanta 3-0 - Image
Sepak Bola Dunia

Blak-blakan! Kata-Kata Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes usai Bantu Sassuolo Habisi Atalanta 3-0

Selasa, 11 November 2025 | 04.27 WIB

Jay Idzes Jadi Man of the Match saat Sassuolo Tahan Imbang Fiorentina, Nemanja Matic Ikut Beri Selamat - Image
Sepak Bola Dunia

Jay Idzes Jadi Man of the Match saat Sassuolo Tahan Imbang Fiorentina, Nemanja Matic Ikut Beri Selamat

Senin, 27 April 2026 | 19.21 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore