Jay Idzes Cedera Tumit! Sassuolo Tumbangkan AC Milan, Fabio Grosso Harap Tidak Serius

JawaPos.com - Jay Idzes hanya bermain 40 menit saat Sassuolo mengalahkan AC Milan di Liga Italia pekan ke-35. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Mapei Stadium, Minggu (3/5).

Kapten Timnas Indonesia tersebut harus ditarik keluar dan digantikan oleh Woyo Coulibaly. Saat meninggalkan lapangan, Jay Idzes terlihat berjalan tertatih-tatih.

Setelah pertandingan, pelatih Sassuolo Fabio Grosso menjelaskan kondisi Jay Idzes yang harus digantikan pada menit ke-40. Dia mengatakan bahwa bek andalannya tersebut mengalami masalah di bagian tumit.

"Dia terjatuh cukup parah saat melompat, ada masalah pada tumitnya, lalu dia meminta untuk diganti. Saya harap tidak ada yang serius," beber Fabio Grosso saat jumpa pers yang dikutip dari laman Sassuolo News, Senin (4/5).

Sebelum digantikan Woyo Coulibaly, Idzes menampilkan performa yang sangat tangguh. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, bek 25 tahun tersebut melakukan tiga sapuan.

Sassuolo berhasil unggul cepat pada menit kelima yang dicetak oleh Domenico Berardi. AC Milan yang berusaha menyamakan kedudukan malah harus bermain dengan 10 orang setelah Fikayo Tomori mendapatkan kartu kuning kedua.

Melihat tim tamu yang kekurangan pemain membuat Sassuolo berhasil menggandakan keunggulan. Armand Lauriente mencetak gol pada awal babak kedua tepatnya menit ke-47.

"Kami mencapai target kami beberapa waktu lalu, lalu kami meningkatkannya dari pertandingan ke pertandingan. Jadi kami perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk setiap pertandingan, seperti yang sedang kami lakukan," papar Grosso.

Kami menghadapi pertandingan yang sangat sulit karena ini terjadi setelah penampilan yang luar biasa. Kami perlu pandai memulihkan diri," tambahnya.