Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 5 Mei 2026 | 03.34 WIB

Rumor Transfer: Jose Mourinho Siap Bersih-Bersih, Tujuh Pemain Ini Terancam Hengkang dari Real Madrid

Jose Mourinho dikabarkan kembali ke Real Madrid. (ig @jose.mouri1) - Image

Jose Mourinho dikabarkan kembali ke Real Madrid. (ig @jose.mouri1)

JawaPos.com–Rumor kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid mulai memanas. Seperti yang bisa ditebak, rencana besar langsung mengikuti.

Pelatih asal Portugal itu disebut siap melakukan perombakan skuad secara signifikan, mirip dengan dilakukan saat pertama kali datang pada 2010. Kali ini, pendekatannya masih sama: hanya pemain yang benar-benar sesuai dengan visinya yang akan dipertahankan. Sisanya? Siap-siap angkat koper.

Nama-Nama Senior Masuk Daftar Coret

Melansir El Nacional, dua nama besar yang disebut-sebut bakal jadi korban pertama adalah David Alaba dan Dani Carvajal. Keduanya dinilai sudah memasuki fase akhir karir, dengan performa yang mulai menurun serta riwayat cedera yang cukup mengganggu.

Selain itu, beban gaji tinggi juga jadi pertimbangan. Dengan kontrak yang akan segera habis, situasi ini dianggap sebagai momen tepat bagi klub untuk berpisah tanpa risiko finansial besar.

Tak hanya pemain senior, beberapa nama lain juga masuk daftar jual karena dinilai tidak memberikan dampak signifikan musim ini. Dani Ceballos dan Fran Garcia termasuk di dalamnya.

Peran keduanya di skuad terbilang terbatas. Manajemen klub diyakini akan mencoba mencari pembeli demi mendapatkan pemasukan tambahan.

Yang cukup mengejutkan adalah masuknya Eduardo Camavinga dalam daftar ini. Gelandang muda asal Prancis tersebut sebelumnya digadang-gadang sebagai pilar masa depan, namun performanya musim ini disebut belum memenuhi ekspektasi.

Inkonsistensi Jadi Masalah

Brahim Diaz juga tidak luput dari evaluasi. Meski sesekali menunjukkan kualitas, inkonsistensi performa membuatnya sulit benar-benar mengunci tempat di tim utama.

Dengan usianya yang akan menginjak 27 tahun, dia tak lagi masuk kategori prospek jangka panjang, sehingga opsi penjualan mulai dipertimbangkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Real Madrid Jaga Asa Buru Gelar Juara Liga Spanyol - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Jaga Asa Buru Gelar Juara Liga Spanyol

Senin, 4 Mei 2026 | 12.57 WIB

Alvaro Arbeloa Santai Hadapi Rumor Jose Mourinho ke Real Madrid, Fokusnya Cuma Satu: Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Alvaro Arbeloa Santai Hadapi Rumor Jose Mourinho ke Real Madrid, Fokusnya Cuma Satu: Menang

Minggu, 3 Mei 2026 | 20.34 WIB

Kisah di Balik Perpisahan Real Madrid dan Jose Mourinho: Konflik Internal Jadi Titik Balik - Image
Sepak Bola Dunia

Kisah di Balik Perpisahan Real Madrid dan Jose Mourinho: Konflik Internal Jadi Titik Balik

Kamis, 30 April 2026 | 22.21 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore