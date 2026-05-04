Rumor Transfer: Jose Mourinho Siap Bersih-Bersih, Tujuh Pemain Ini Terancam Hengkang dari Real Madrid

Jose Mourinho dikabarkan kembali ke Real Madrid. (ig @jose.mouri1)
JawaPos.com–Rumor kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid mulai memanas. Seperti yang bisa ditebak, rencana besar langsung mengikuti.
Pelatih asal Portugal itu disebut siap melakukan perombakan skuad secara signifikan, mirip dengan dilakukan saat pertama kali datang pada 2010. Kali ini, pendekatannya masih sama: hanya pemain yang benar-benar sesuai dengan visinya yang akan dipertahankan. Sisanya? Siap-siap angkat koper.
Melansir El Nacional, dua nama besar yang disebut-sebut bakal jadi korban pertama adalah David Alaba dan Dani Carvajal. Keduanya dinilai sudah memasuki fase akhir karir, dengan performa yang mulai menurun serta riwayat cedera yang cukup mengganggu.
Selain itu, beban gaji tinggi juga jadi pertimbangan. Dengan kontrak yang akan segera habis, situasi ini dianggap sebagai momen tepat bagi klub untuk berpisah tanpa risiko finansial besar.
Tak hanya pemain senior, beberapa nama lain juga masuk daftar jual karena dinilai tidak memberikan dampak signifikan musim ini. Dani Ceballos dan Fran Garcia termasuk di dalamnya.
Peran keduanya di skuad terbilang terbatas. Manajemen klub diyakini akan mencoba mencari pembeli demi mendapatkan pemasukan tambahan.
Yang cukup mengejutkan adalah masuknya Eduardo Camavinga dalam daftar ini. Gelandang muda asal Prancis tersebut sebelumnya digadang-gadang sebagai pilar masa depan, namun performanya musim ini disebut belum memenuhi ekspektasi.
Brahim Diaz juga tidak luput dari evaluasi. Meski sesekali menunjukkan kualitas, inkonsistensi performa membuatnya sulit benar-benar mengunci tempat di tim utama.
Dengan usianya yang akan menginjak 27 tahun, dia tak lagi masuk kategori prospek jangka panjang, sehingga opsi penjualan mulai dipertimbangkan.
