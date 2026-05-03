Alvaro Arbeloa Santai Hadapi Rumor Jose Mourinho ke Real Madrid, Fokusnya Cuma Satu: Menang

JawaPos.com–Rumor kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid mulai ramai berembus dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah situasi tim yang belum stabil, nama pelatih asal Portugal itu kembali dikaitkan dengan kursi panas Santiago Bernabeu.

Namun, Alvaro Arbeloa memilih tidak larut dalam spekulasi. Pelatih interim Real Madrid itu justru menunjukkan sikap kalem saat ditanya soal masa depannya di klub, termasuk kabar soal Jose Mourinho.

”Satu-satunya tanggapan saya terhadap hal ini akan selalu sama. Dan satu-satunya masa depan adalah besok. Yang mengkhawatirkan saya adalah pertandingan La Liga Real Madrid melawan Espanyol pada Minggu (3/5), memenangkan tiga poin yang penting bagi saya,” kata Alvaro Arbeloa dilansir dari TNT Sports.

Arbeloa memang sedang berada dalam posisi yang tidak mudah. Dia ditunjuk sebagai pelatih interim di tengah musim, setelah Real Madrid memutuskan berpisah dengan Xabi Alonso.

Sejak awal, dia sudah sadar betul bahwa posisinya tidak pernah benar-benar aman. Setiap pertandingan terasa seperti ujian.

”Selama beberapa bulan ini saya selalu mengatakan bahwa posisi saya di Real Madrid dipertaruhkan di setiap pertandingan, karena itulah yang saya pahami. Hal terpenting bagi tim saya, bagi para pemain saya, bagi klub, adalah pertandingan besok,” ucap Alvaro Arbeloa.

Jose Mourinho dan Nostalgia Masa Lalu Nama Jose Mourinho sendiri bukan sosok asing bagi Madridistas. Dia pernah menangani Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013, membawa pulang gelar La Liga dan Copa del Rey.

Lebih dari itu, era Mourinho juga identik dengan rivalitas panas melawan Barcelona asuhan Pep Guardiola. Saat ini, Mourinho tengah melatih Benfica dan menjalani musim yang cukup solid. Timnya belum terkalahkan di liga, meski masih tertinggal dari Porto dalam perebutan gelar.