Real Madrid Jaga Asa Buru Gelar Juara Liga Spanyol

JawaPos.com–Real Madrid menjaga asa memburu gelar juara Liga Spanyol. El Real menyikat Espanyol dengan skor 2-0 pada pekan 34 di Stadion RCDE, Barcelona, Minggu (3/5) waktu setempat.

Pada pertandingan itu, Real Madrid mengemas kemenangan atas Espanyol berkat dua gol yang diborong Vinicius Junior, demikian catatan La Liga seperti dilansir dari Antara. Kemenangan ini membuat Real Madrid berada di peringkat kedua dengan 77 poin dari 34 laga, terpaut 11 poin dari Barcelona di posisi pertama dengan empat laga tersisa.

Pada empat laga tersisa, Real Madrid diwajibkan menyapu bersih dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sembari berharap Barcelona menelan kekalahan di sisa kompetisi.

Sebaliknya kekalahan membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 39 poin dari 34 laga. Mereka unggul lima poin dari zona degradasi.

Madrid langsung memperagakan permainan menyerang di laga ini. Mereka memberikan ancaman melalui tembakan Vinicius Junior yang masih membentur tiang kanan gawang Espanyol.

Espanyol berbalik memberikan ancaman melalui tendangan dari Tyrhys Dolan. Akan tetapi bola menyamping dari gawang Madrid.

Madrid baru bisa memecah kebuntuan pada menit 55 setelah umpan dari Gonzalo Garcia berhasil dikonversikan menjadi gol oleh tembakan Vinicius Junior. Skor berubah menjadi 1-0.

Los Blancos berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 lewat gol kedua Vinicius Junior. Dia memanfaatkan umpan Jude Bellingham pada menit 66.