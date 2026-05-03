HomeSepak Bola Dunia
Sri Wahyuni
Minggu, 3 Mei 2026 | 18.12 WIB

Laga Penentuan di Old Trafford: Manchester United Bisa Kunci Tiket Liga Champions saat Hadapi Liverpool

Satu langkah lagi Setan Merah menuju Liga Champions. (Sport Illustrated FC)

JawaPos.com–Duel panas akan tersaji di Old Trafford saat Manchester United menjamu rival abadinya, Liverpool, pada (3/4). Laga ini bukan sekadar soal gengsi, tetapi juga bisa menjadi momen penentu kembalinya Setan Merah ke UEFA Champions League musim depan.

Manchester United hanya membutuhkan hasil positif untuk mengunci tiket ke Liga Champions 2026/2027. Bahkan, kemenangan atas Liverpool akan memastikan mereka tak mungkin finis di luar lima besar batas aman untuk kembali ke kompetisi elite Eropa setelah absen selama dua musim.

Situasi ini terasa luar biasa jika melihat perjalanan United musim ini. Saat Ruben Amorim dipecat pada Januari, posisi mereka masih di peringkat keenam, hanya terpaut tiga poin dari papan bawah.

Namun sejak kedatangan pelatih interim Michael Carrick, segalanya berubah drastis. Sembilan kemenangan dari 13 pertandingan liga membawa United melesat ke posisi ketiga, bahkan kini unggul tiga poin dari Liverpool yang tepat berada di bawah mereka.

Lebih dari sekadar posisi, United juga punya keuntungan besar dalam perburuan tiket Liga Champions. Mereka kini unggul 11 poin dari peringkat keenam, dengan hanya empat pertandingan tersisa.

Artinya, Setan Merah hanya membutuhkan dua poin tambahan untuk mengunci tempat di lima besar. Namun skenario paling cepat tentu saja adalah menang atas Liverpool di kandang sendiri.

Jika itu terjadi, jarak poin United dengan tim asuhan Arne Slot akan melebar menjadi enam angka cukup untuk memastikan mereka aman dari kejaran. Menariknya, bahkan jika United gagal menang baik imbang atau kalah peluang mereka tetap sangat besar.

Hanya Brighton & Hove Albion dan AFC Bournemouth yang secara matematis masih bisa mengganggu posisi mereka. Namun skenario itu tergolong nyaris mustahil.

Kedua tim tersebut harus menyapu bersih semua laga sisa, sementara United kalah di semua pertandingan sebuah kemungkinan yang sangat kecil. Bahkan, jika Brighton gagal menang saat menghadapi Newcastle United, United praktis sudah mengamankan tiket Liga Champions sebelum menghadapi Liverpool.

