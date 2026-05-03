Jelang Lawan Manchester United, Liverpool Dihantam Badai Cedera

Pelatih Liverpool Arne Slot. (ig @aficionadosgt_)
JawaPos.com–Liverpool menghadapi ujian berat jelang laga panas kontra Manchester United di Old Trafford. Bukan cuma soal rivalitas klasik liga Inggris, tapi juga kondisi skuad yang lagi compang-camping akibat badai cedera.
Di momen krusial perebutan tiket Liga Champions, Liverpool justru kehilangan banyak amunisi penting dan ini jelas bukan situasi ideal. Badai cedera menghantam The Reds jelang laga lawan Manchester United di liga Inggris.
Melansir The Sun, kabar paling mencolok datang dari Alexander Isak. Striker yang didatangkan Liverpool dengan harga fantastis musim panas lalu itu dilaporkan bakal absen lawan Manchester United karena cedera pangkal paha.
Padahal, Isak baru saja kembali merumput pada April setelah menepi cukup lama akibat patah tulang fibula dan cedera pergelangan kaki yang bahkan sempat membutuhkan operasi.
Sekarang, saat dia mulai menemukan ritme, masalah baru justru muncul. Kalau benar absen, Liverpool praktis kehilangan striker tengah senior untuk laga sebesar ini.
Masalah Liverpool tidak berhenti di situ. Hugo Ekitike sudah lebih dulu menepi karena cedera Achilles, sementara Mohamed Salah juga harus absen akibat cedera otot yang didapat pekan lalu.
Artinya? Lini depan Liverpool benar-benar krisis.
Arne Slot kemungkinan harus memutar otak ekstra keras untuk meracik solusi dadakan. Entah dengan memainkan pemain muda atau mengubah skema permainan.
Di bawah mistar, situasinya juga belum sepenuhnya aman. Alisson Becker masih dalam tahap pemulihan dan belum kembali berlatih penuh. Slot mengakui bahwa keputusan soal sang kiper akan diambil dengan sangat hati-hati.
