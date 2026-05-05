Gilas Fiorentina 4-0, Gianluca Mancini Optimistis Bawa AS Roma ke Liga Champions Musim Depan

JawaPos.com–Gianluca Mancini masih optimistis bisa membawa AS Roma ke Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Fiorentina di Liga Italia pekan ke-35. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Selasa (5/5).

AS Roma langsung bermain menekan yang membuat mereka unggul dengan tiga gol. Gianluca Mancini, Wesley, dan Mario Hermoso, menjadi pencetak tiga gol ke gawang Fiorentina.

Fiorentina tidak mampu berkutik karena pertahanannya terus digempur para pemain AS Roma. Hasilnya, tim tuan rumah berhasil menambah gol yang dicetak Niccolo Pisilli menit ke-58.

Keberhasilan mengalahkan Fiorentina, membuat AS Roma masih punya peluang untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Gianluca Mancini dan AS Roma akan terus bekerja keras di sisa tiga pertandingan.

”Kami percaya, tetapi itu bukan hanya tergantung pada kami. Kami ingin mengakhiri musim dengan hasil yang baik, berlatih keras untuk menghindari penyesalan. Kejuaraan ini panjang dan sulit. Kami percaya pada Liga Champions,” kata Gianluca Mancini saat jumpa pers yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Selasa (5/5).

Kapten AS Roma itu ingin timnya fokus dalam persaingan menuju Liga Champions musim depan. Selain itu, Mancini perlu melihat I Lupi tampil dengan percaya diri hingga akhir musim nanti.

”Saya memikirkan diri kami sendiri, dan tentu saja kita akan melihat hasilnya. Kami tahu seberapa jauh kami telah melangkah, kami harus percaya pada diri kami sendiri, dan kemudian kita akan lihat. Kami sangat fokus,” ujar Mancini.

Dalam persaingan menuju Liga Champions, AS Roma bersaing dengan AC Milan dan Juventus. Mancini menegaskan, tidak memikirkan kedua tim tersebut dan fokus pada AS Roma.