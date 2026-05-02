Prediksi Como 1907 vs Napoli SSC: Jika Kalah, Inter Milan Dipastikan Raih Scudetto Serie A

JawaPos.com – Dalam tahun pertama menangani SSC musim lalu, Antonio Conte sukses mempersembahkan scudetto Serie A. Capaian yang sepertinya sulit dipertahankan Conte musim ini. Pelatih berjuluk The Godfather itu malah terancam ”memberikan” scudetto kepada Inter Milan pada giornata ke-35 atau akhir pekan ini.

Conte harus membawa Napoli menang di kandang Como 1907, Djarum Stadio – Giuseppe Sinigaglia, Como, malam nanti (siaran langsung ANTV/Vidio pukul 23.30 WIB) untuk memperpanjang nafas. Meski Partenopei – sebutan Napoli– menang, Inter tetap bisa menyegel scudetto andai menang atas Parma Calcio di Stadio Giuseppe Meazza, Milan, pada Senin (4/5).

”Kami tetap menatap laga di Como dengan kuat bukan semata karena (persaingan) scudetto (dengan Inter Milan, Red), tetapi juga kemenangan akan mengamankan posisi kami ke Liga Champions musim depan,” kata Conte dilansir dari ll Matino.

Dalam laga malam nanti, Conte dikabarkan tertarik mempertahankan winger pinjaman dari Sporting CP pada bursa transfer Januari, Alisson Santos, di starting XI. Itu mengacu performa impresif pemain 23 tahun asal Brasil itu saat Napoli menang 4-0 atas US Cremonese pekan lalu (25/4). Alisson menyumbang gol penutup dan kali pertama main penuh di Serie A.

”Dia adalah pemain masa depan klub ini,” ucap Conte.

Fabregas Puji Mentor

Di sisi lain, bagi Cesc Fabregas, allenatore Como 1907, melawan Napoli merupakan pertemuan ketiganya dengan Conte musim ini. Conte adalah mentor bagi Fabregas. The Godfather adalah pelatihnya semasa masih membela Chelsea. Keduanya satu tim pada 2016 sampai 2018.

Fabregas sejatinya sukses membawa Lariani –julukan Como 1907– menahan Napoli seri tanpa gol di Naples pada giornata kesepuluh (1/11/2025). Lariani pula yang menghentikan laju Napoli di perempat final Coppa Italia via adu penalti (7-6) pada 11 Februari lalu.

Namun, Fabregras menilai capaian timnya atas Napoli karena Conte menghadapi banyak masalah musim ini. ”Banyak pemain kunci mereka yang mengalami cedera. Conte pantas mendapat pujian besar karena mampu menjaga Napoli tetap berada di level tinggi,” tuturnya kepada La Gazzetta dello Sport.