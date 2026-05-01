Jadwal Liga Italia: Inter Milan Sudah Tak Terbendung, Gelar Scudetto di Depan Pelupuk Mata

JawaPos.com - Liga Italia atau Serie A 2025/2026 akan memainkan pekan ke-35 dengan menyuguhkan 10 pertandingan yang akan berlangsung selama 2-5 Mei mendatang, dikutip dari ANTARA.

Berdasarkan laporan jadwal pertandingan dalam laman resmi Serie A yang dipantau di Jakarta, Jumat, pemimpin klasemen Inter Milan yang telah membukukan 79 poin akan bertandang ke kandang markas Parma yang berada di posisi ke-12 dengan 42 poin pada Senin (4/5) dini hari WIB.

Inter dipastikan mengunci gelar juara atau Scudetto pada giornata 35 jika mengalahkan Parma.

Jika gagal mencuri poin, Nerazzurri tetap bisa meraih juara dengan catatan Napoli saat yang berlaga lebih dulu pada Sabtu (2/5) menelan kekalahan serta AC Milan juga kalah dari Sassuolo.

Napoli saat ini menghuni peringkat kedua, membayangi pemimpin klasemen dengan 69 poin, diikuti AC Milan di peringkat ketiga dengan 67 poin.

Pada pertandingan lain, Juventus yang berada di peringkat keempat dengan 64 poin akan menjamu Helas Verona. Laga tersebut menjadi kesempatan "Si Nyonya Tua" untuk mengamankan posisi di empat besar, karena persaingan terdekatnya, Como di peringkat kelima dengan 61 poin, kalah dari Napoli.

Selain itu, persaingan ketat juga akan terjadi di papan bawah. Cremonese yang berada di peringkat ke-18 dengan 28 poin bisa menjaga peluang untuk keluar dari zona degradasi jika memetik kemenangan saat menjamu Lazio yang berada di peringkat kedelapan dengan 48 poin.

Cremonese bersaing dengan Lecce di peringkat ke-17 dengan 29 poin untuk keluar dari zona merah. Lecce sendiri akan bertandang ke markas Pisa yang tenggelam di dasar klasemen atau peringkat ke-20 dengan hanya mengumpulkan 18 poin.