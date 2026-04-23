Aprillia JP
Kamis, 23 April 2026 | 22.09 WIB

Lazio Siap Hadapi Inter Milan di Final Coppa Italia Usai Singkirkan Atalanta Lewat Adu Penalti

Lazio amankan tiket final Piala Italia usai tumbangkan Atalanta. (@SerieA_EN/X).

JawaPos.com - Lazio memastikan tiket ke final Coppa Italia 2025/2026 setelah menyingkirkan Atalanta lewat drama adu penalti dengan skor 2-1. Laga leg kedua semifinal yang digelar di Bergamo pada Kamis (23/4) itu berlangsung sengit usai kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu.

Sejak awal pertandingan, Atalanta sebenarnya tampil agresif dan langsung menekan lini pertahanan Lazio. Sejumlah peluang tercipta melalui Nikola Krstovic dan Nicola Zalewski, tetapi kiper Lazio Edoardo Motta tampil solid di bawah mistar.

Lazio juga mencetak beberapa peluang lewat ancaman Mattia Zaccagni dan Toma Basic, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan semakin meningkat. Atalanta bahkan sempat mencetak gol melalui Ederson pada menit ke-61, tetapi dianulir oleh VAR karena dianggap terdapat pelanggaran dalam prosesnya.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-84. Lazio berhasil unggul lebih dulu lewat Alessio Romagnoli yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Bek tengah Lazio itu mencetak gol dari jarak dekat setelah menerima umpan silang Zaccagni. Namun, keunggulan Lazio tidak bertahan lama. Hanya dua menit berselang, Atalanta menyamakan kedudukan lewat sepakan jarak jauh Mario Pasalic yang tak mampu dibendung Motta. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1.

Di sisa waktu normal, kedua tim saling menyerang. Atalanta hampir berbalik unggul di masa injury time, tetapi sundulan Gianluca Scamacca berhasil digagalkan Motta. Laga kemudian berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Dilansir darii ESPN, Atalanta sempat mencetak gol melalui Giacomo Raspadori, tetapi kembali dianulir VAR karena dinilai offside. Hingga 120 menit, skor tetap imbang 1-1.

Skor imbang itu membuat wasit mengambil keputusan untuk adu penalti sebagai penentu kemenangan. Di sinilah Edoardo Motta tampil sebagai pahlawan Lazio. Motta berhasil menggagalkan empat eksekutor Atalanta, yakni Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic, dan Charles De Ketelaere.

Sementara itu, dari kubu Lazio, Gustav Isaksen dan Kenneth Taylor sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo. Meski Danilo Cataldi gagal, Lazio tetap unggul dan memastikan kemenangan 2-1 dalam adu penalti.

Hasil itu memastikan langkah Lazio ke final Coppa Italia, sekaligus membuka peluang mereka meraih gelar domestik musim ini. Lazio akan menghadapi pemuncak Serie A Inter Milan pada partai final yang dijadwalkan berlangsung 13 Mei. Inter sendiri melaju ke final setelah melakukan comeback impresif untuk menang 3-2 atas Como, usai bermain imbang 0-0 di leg pertama.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Prediksi Skor Atalanta vs SS Lazio: Mister 33 Rindu Final Coppa Italia, Raffaele Palladino Waspada Mentalitas Biancocelesti - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atalanta vs SS Lazio: Mister 33 Rindu Final Coppa Italia, Raffaele Palladino Waspada Mentalitas Biancocelesti

Rabu, 22 April 2026 | 15.42 WIB

Jadwal Semifinal Piala Italia: Inter Jamu Como, Atalanta vs Lazio - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Semifinal Piala Italia: Inter Jamu Como, Atalanta vs Lazio

Selasa, 21 April 2026 | 15.25 WIB

Kisah Legendaris SS Lazio: Jadi Satu-satunya Klub Serie A yang Tak Punya Sponsor Jersey - Image
Sepak Bola Dunia

Kisah Legendaris SS Lazio: Jadi Satu-satunya Klub Serie A yang Tak Punya Sponsor Jersey

Kamis, 19 Maret 2026 | 12.00 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

