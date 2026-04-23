Lazio Siap Hadapi Inter Milan di Final Coppa Italia Usai Singkirkan Atalanta Lewat Adu Penalti

JawaPos.com - Lazio memastikan tiket ke final Coppa Italia 2025/2026 setelah menyingkirkan Atalanta lewat drama adu penalti dengan skor 2-1. Laga leg kedua semifinal yang digelar di Bergamo pada Kamis (23/4) itu berlangsung sengit usai kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu.

Sejak awal pertandingan, Atalanta sebenarnya tampil agresif dan langsung menekan lini pertahanan Lazio. Sejumlah peluang tercipta melalui Nikola Krstovic dan Nicola Zalewski, tetapi kiper Lazio Edoardo Motta tampil solid di bawah mistar.

Lazio juga mencetak beberapa peluang lewat ancaman Mattia Zaccagni dan Toma Basic, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat babak pertama berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan semakin meningkat. Atalanta bahkan sempat mencetak gol melalui Ederson pada menit ke-61, tetapi dianulir oleh VAR karena dianggap terdapat pelanggaran dalam prosesnya.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-84. Lazio berhasil unggul lebih dulu lewat Alessio Romagnoli yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Bek tengah Lazio itu mencetak gol dari jarak dekat setelah menerima umpan silang Zaccagni. Namun, keunggulan Lazio tidak bertahan lama. Hanya dua menit berselang, Atalanta menyamakan kedudukan lewat sepakan jarak jauh Mario Pasalic yang tak mampu dibendung Motta. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1.

Di sisa waktu normal, kedua tim saling menyerang. Atalanta hampir berbalik unggul di masa injury time, tetapi sundulan Gianluca Scamacca berhasil digagalkan Motta. Laga kemudian berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Dilansir darii ESPN, Atalanta sempat mencetak gol melalui Giacomo Raspadori, tetapi kembali dianulir VAR karena dinilai offside. Hingga 120 menit, skor tetap imbang 1-1.

Skor imbang itu membuat wasit mengambil keputusan untuk adu penalti sebagai penentu kemenangan. Di sinilah Edoardo Motta tampil sebagai pahlawan Lazio. Motta berhasil menggagalkan empat eksekutor Atalanta, yakni Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Mario Pasalic, dan Charles De Ketelaere.

Sementara itu, dari kubu Lazio, Gustav Isaksen dan Kenneth Taylor sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo. Meski Danilo Cataldi gagal, Lazio tetap unggul dan memastikan kemenangan 2-1 dalam adu penalti.