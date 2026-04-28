Drama Kursi Pelatih Real Madrid: Klopp Minta Keleluasaan Waktu, Syaratnya Bikin Dilema Besar di Bernabeu!

JawaPos.com–Spekulasi panas menyelimuti kursi kepelatihan Real Madrid menjelang akhir musim. Nama Jurgen Klopp disebut-sebut menjadi kandidat kuat, namun laporan terbaru mengungkap satu syarat utama yang diajukan dan itu bukan soal transfer pemain.

Menurut sejumlah laporan dari Spanyol, Jurgen Klopp dikabarkan tidak menuntut pembelian pemain baru atau melepas nama tertentu jika bergabung ke Santiago Bernabeu. Sebaliknya, mantan pelatih Liverpool FC itu hanya meminta satu hal yaitu waktu.

Jurgen Klopp disebut menginginkan setidaknya satu musim penuh untuk membangun fondasi tim, menerapkan filosofi permainan, serta menyempurnakan skuad secara bertahap. Baginya, proses adalah kunci kesuksesan jangka panjang.

”Permintaannya adalah waktu sekitar satu tahun untuk mengimplementasikan ide, menyempurnakan tim, dan membangun proyek yang matang,” dikutip dari football365.

Namun, permintaan ini justru menjadi dilema bagi manajemen Real Madrid. Klub dengan standar tinggi seperti Los Blancos dikenal tidak sabar menunggu hasil.

Risiko minimnya prestasi di musim awal menjadi kekhawatiran besar bagi jajaran direksi. Situasi ini semakin rumit setelah performa tim menurun drastis musim ini. Real Madrid harus tersingkir dari Liga Champions usai kalah agregat 4-6 dari Bayern Munich, serta tertinggal 11 poin dari FC Barcelona di klasemen La Liga.

Sebelumnya, Madrid sempat menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pelatih pengganti setelah memecat Xabi Alonso pada Januari, menyusul kekalahan dari Barcelona di ajang Spanish Super Cup. Namun, status Arbeloa tidak pernah benar-benar jelas, apakah hanya pelatih sementara atau permanen.

Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul nama lain yang tak kalah mengejutkan. Presiden klub Florentino Perez, dikabarkan lebih condong memilih Jose Mourinho sebagai kandidat utama pelatih baru.