FC Barcelona Pakai Jersey Olivia Rodrigo Hadapi Real Madrid, Dibandrol hingga Rp 61 Juta

JawaPos.com - FC Barcelona memperkenalkan jersey dengan logo inisial OR yang merujuk pada penyanyi Amerika Serikat, Olivia Rodrigo.

Jersey itu secara khusus dikenakan para pemain Barca dalam El Clasico kontra Real Madrid di Camp Nou pada 11 Mei mendatang. Laga pada jornada ke-35 LALIGA itu memungkinkan Barca bakal atau malah sudah menyegel gelar juara.

Seperti dilaporkan Mundo Deportivo, jersey tersebut sudah mulai dijual kemarin (1/5) dengan harga paling murah EUR 399,99 (Rp 8,14 juta) hingga EUR 2.999,99 (Rp 61 juta) jika ditandatangani oleh Olivia Rodrigo. Sebelumnya, jersey Barca pernah berhias artis-artis seperti Rosalia, Coldplay, Ed Sheeran, dan Travis Scott.