Rizka Perdana Putra
Sabtu, 2 Mei 2026 | 23.35 WIB

FC Barcelona Pakai Jersey Olivia Rodrigo Hadapi Real Madrid, Dibandrol hingga Rp 61 Juta

JawaPos.com - FC Barcelona  memperkenalkan jersey dengan logo inisial OR yang merujuk pada penyanyi Amerika Serikat, Olivia Rodrigo.

Jersey itu secara khusus dikenakan para pemain Barca dalam El Clasico kontra Real Madrid di Camp Nou pada 11 Mei mendatang. Laga pada jornada ke-35 LALIGA itu memungkinkan Barca bakal atau malah sudah menyegel gelar juara. 

Seperti dilaporkan Mundo Deportivo, jersey tersebut sudah mulai dijual kemarin (1/5) dengan harga paling murah EUR 399,99 (Rp 8,14 juta) hingga EUR 2.999,99 (Rp 61 juta) jika ditandatangani oleh Olivia Rodrigo. Sebelumnya, jersey Barca pernah berhias artis-artis seperti Rosalia, Coldplay, Ed Sheeran, dan Travis Scott.

”Tetapi, tim pertama yang akan mengenakannya bukan tim asuhan Hansi Flick , melainkan tim asuhan Pere Romeu (Barca Femeni, Red) dalam laga Liga F Move melawan UD Levante pada 6 Mei,” rilis Barca di laman resmi klub. 

Artikel Terkait
Real Madrid Terus Dikaitkan dengan Enzo Fernandez, Agen Bintang Chelsea Buka Suara - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Terus Dikaitkan dengan Enzo Fernandez, Agen Bintang Chelsea Buka Suara

Jumat, 1 Mei 2026 | 06.33 WIB

Kisah di Balik Perpisahan Real Madrid dan Jose Mourinho: Konflik Internal Jadi Titik Balik - Image
Sepak Bola Dunia

Kisah di Balik Perpisahan Real Madrid dan Jose Mourinho: Konflik Internal Jadi Titik Balik

Kamis, 30 April 2026 | 22.21 WIB

Real Madrid Ingin CLBK! Setelah Incar Mourinho, Los Blancos Siap Tarik Kembali Toni Kroos - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Ingin CLBK! Setelah Incar Mourinho, Los Blancos Siap Tarik Kembali Toni Kroos

Kamis, 30 April 2026 | 17.59 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

