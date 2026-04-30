Kabar Kembalinya Mourinho ke Real Madrid Dinilai Berisiko, Masa Lalunya Jadi Sorotan!

JawaPos.com - Rumor kembalinya José Mourinho ke kursi pelatih Real Madrid terus memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Spanyol. Di tengah situasi klub yang sedang tidak stabil, nama pelatih asal Portugal itu disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat untuk menangani Los Blancos musim depan.

Namun, tidak semua pihak setuju dengan kemungkinan tersebut.

Mourinho saat ini bukan lagi sosok pelatih yang identik dengan kesuksesan besar seperti satu dekade lalu.

Fakta saat ini bahwa Mourinho sudah 11 tahun tidak memenangkan gelar liga domestik. Trofi terakhir yang diraihnya juga hanya UEFA Conference League 2022, yang dianggap tidak selevel dengan reputasi besar yang selama ini melekat pada dirinya.

Mourinho sendiri pernah menangani Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013. Saat itu ia berhasil mempersembahkan gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Namun, akhir masa kepelatihannya di Madrid penuh konflik internal.

Dikutip dari marca.com bahwa gaya kepemimpinan Mourinho yang keras dan konfrontatif berbeda jauh dibanding dua pelatih terakhir yang sukses membawa Madrid menjuarai Liga Champions, yakni Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane.

Pada masa-masa terakhirnya di Madrid, Mourinho disebut sempat berselisih dengan banyak pihak di internal klub, mulai dari pemain hingga media Spanyol.

Meski demikian, Florentino Perez dikabarkan beberapa kali sempat mempertimbangkan untuk memulangkan Mourinho, tepatnya pada tahun 2015, 2016, 2018, 2023, dan kini kembali muncul pada 2026.

Situasi ini muncul di tengah tekanan besar yang sedang dihadapi Real Madrid setelah musim yang dinilai kurang memuaskan. Sejumlah nama pelatih lain juga dikaitkan dengan kursi panas di Bernabeu, termasuk Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, hingga Didier Deschamps.