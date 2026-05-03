Sering Dikritik Fans, Carrick Bela Amad Diallo: Kontribusinya Tak Selalu Terlihat di Statistik

JawaPos.com - Di tengah kritik yang mulai ramai dari fans, Amad Diallo justru mendapat pembelaan langsung dari pelatih Manchester United, Michael Carrick.
Meski statistiknya belakangan “sepi” bahkan bisa dibilang tanpa gol atau assist sejak Desember 2025, Carrick melihat cerita yang berbeda di balik angka-angka itu.
Bagi Carrick, kontribusi Amad Diallo jauh lebih dalam dari sekadar statistik di papan skor.
Melansir ESPN, Carrick secara terbuka memuji performa pemain berusia 23 tahun tersebut, terutama sejak ia mengambil alih tim pada Januari 2026.
"Sebenarnya saya pikir dia bermain bagus, Amad," kata Carrick.
Baca Juga:Laga Penentuan di Old Trafford: Manchester United Bisa Kunci Tiket Liga Champions saat Hadapi Liverpool
"Saya rasa ada banyak hal lain dalam permainan ini, bermain di tim yang menang seperti yang dia miliki, sehingga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan angka-angka."
Pernyataan ini seolah jadi jawaban untuk kritik yang menyoroti minimnya kontribusi langsung Amad dalam bentuk gol atau assist dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut Carrick, Amad adalah tipe pemain yang mungkin tidak selalu jadi headline, tapi punya peran penting dalam sistem tim.
"Menurut saya, dia memberikan banyak hal kepada tim. Dia memiliki bakat yang luar biasa, kemampuan yang hebat, tetapi etos kerja dan sikapnya juga fantastis."
Baca Juga:Jadwal Liga Inggris: Manchester United vs Liverpool, Super Big Match Dua Tim Merah Terbesar di Premier League
"Dia pernah memainkan peran yang berbeda-beda. Ya, saya penggemar berat Amad."
Fleksibilitas posisi dan kerja kerasnya di lapangan jadi nilai tambah yang mungkin tidak selalu terlihat oleh publik, tapi sangat terasa bagi tim.
Carrick juga menyinggung soal pergantian Amad di laga melawan Brentford, yang sempat memunculkan tanda tanya.
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya