Sering Dikritik Fans, Carrick Bela Amad Diallo: Kontribusinya Tak Selalu Terlihat di Statistik

JawaPos.com - Di tengah kritik yang mulai ramai dari fans, Amad Diallo justru mendapat pembelaan langsung dari pelatih Manchester United, Michael Carrick.

Meski statistiknya belakangan “sepi” bahkan bisa dibilang tanpa gol atau assist sejak Desember 2025, Carrick melihat cerita yang berbeda di balik angka-angka itu.

Bagi Carrick, kontribusi Amad Diallo jauh lebih dalam dari sekadar statistik di papan skor.

“Tidak Perlu Terlalu Terpaku Angka” Melansir ESPN, Carrick secara terbuka memuji performa pemain berusia 23 tahun tersebut, terutama sejak ia mengambil alih tim pada Januari 2026.

"Sebenarnya saya pikir dia bermain bagus, Amad," kata Carrick.

"Saya rasa ada banyak hal lain dalam permainan ini, bermain di tim yang menang seperti yang dia miliki, sehingga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan angka-angka."

Pernyataan ini seolah jadi jawaban untuk kritik yang menyoroti minimnya kontribusi langsung Amad dalam bentuk gol atau assist dalam beberapa bulan terakhir.

Peran Tersembunyi yang Vital Menurut Carrick, Amad adalah tipe pemain yang mungkin tidak selalu jadi headline, tapi punya peran penting dalam sistem tim.

"Menurut saya, dia memberikan banyak hal kepada tim. Dia memiliki bakat yang luar biasa, kemampuan yang hebat, tetapi etos kerja dan sikapnya juga fantastis."

"Dia pernah memainkan peran yang berbeda-beda. Ya, saya penggemar berat Amad."

Fleksibilitas posisi dan kerja kerasnya di lapangan jadi nilai tambah yang mungkin tidak selalu terlihat oleh publik, tapi sangat terasa bagi tim.