Bruno Fernandes Ingin Bukti Nyata Ambisi Manchester United Sebelum Menentukan Kelanjutan Kariernya di Klub

JawaPos.com – Kapten Bruno Fernandes meminta jaminan terkait masa depannya di Manchester United.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (2/5), Bruno Fernandez diketahui ingin memastikan bahwa klub memiliki ambisi jelas untuk bersaing di level tertinggi.

Permintaan tersebut muncul menjelang periode penting bursa transfer musim panas.

Fernandes menegaskan bahwa dirinya membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji dari manajemen klub.

Fernandez ingin melihat langkah konkret dalam memperkuat skuad agar mampu bersaing memperebutkan gelar. Hal ini menjadi faktor utama dalam menentukan kelanjutan kariernya di klub.

Pihak Manchester United sendiri telah menyatakan bahwa Fernandes tetap menjadi bagian penting dari proyek tim.

Namun, sang pemain menginginkan kepastian lebih lanjut terkait arah pembangunan klub. Ia berharap adanya peningkatan kualitas tim secara signifikan dalam waktu dekat.

Situasi ini semakin krusial karena Fernandes memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya. Klausul tersebut memberikan ruang bagi pemain untuk mempertimbangkan opsi lain jika tidak puas. Kondisi ini membuat masa depannya di klub menjadi sorotan.

Selama beberapa musim terakhir, Manchester United dinilai belum mampu bersaing secara konsisten dalam perebutan gelar.