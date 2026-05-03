Jadwal Liga Inggris: Manchester United vs Liverpool, Super Big Match Dua Tim Merah Terbesar di Premier League

JawaPos.com - Manchester United akan menjamu Liverpool pada pekan ke-35 Premier League di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (3/5). Duel dua tim terbesar di Inggris dipastikan bakal berlangsung ketat dan menarik.

Tentu selain sejarah rivalitas, saat ini kedua tim hanya berjarak satu peringkat pada tabel klasemen. Man United berada di posisi tiga dengan 61 poin, sedangkan Liverpool tepat di bawahnya dengan 58 poin.

Meski sudah dipastikan tidak dalam perburuan gelar juara, namun gengsi untuk tidak finis di bawah sang rival menjadi bumbu menarik duel bertajuk Northwest Derby malam ini.

Setan Merah lebih diunggulkan di laga ini setelah performa yang positif, terutama setelah ditangani Michael Carrick. Selain itu, pada laga pertama di Anfield, kemenangan berhasil diraih melalui gol Harry Maguire dan Bryan Mbeumo.

Kini, saat bermain di rumah sendiri, Man United bertekad untuk memenangkan dua laga secara berturut-turut untuk pertama kalinya dalam lima musim terakhir saat melawan Liverpool.

Sementara itu, Liverpool mulai menemukan performa apik pasca tersingkir dari Liga Champions di babak 8 besar. Tiga kemenangan beruntun berhasil diraih Florian Wirtz dan rekan sekaligus semakin dekat mengantarkan mereka untuk tampil di Liga Champions musim depan.

Namun, pada laga melawan Man United malam ini, The Reds tidak akan diperkuat Alisson Becker, Mohamed Salah, dan Hugo Ekitike yang masih dalam pemulihan cedera.

Head-to-head Manchester United vs Liverpool

Liverpool 1-2 Manchester United

Liverpool 2-2 Manchester United

Manchester United 0-3 Liverpool