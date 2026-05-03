Antara
Minggu, 3 Mei 2026 | 15.42 WIB

Gilas Fulham 3-0, Arsenal Unggul 6 Poin Sementara dari Manchester City

Rating pemain Arsenal saat melawan Atletico Madrid. (Sports Illustrated)

JawaPos.com - Arsenal menggilas Fulham 3-0 pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Emirates, London, Sabtu (2/5) malam WIB, yang membuat mereka unggul enam poin dari peringkat kedua Manchester City di klasemen sementara.

Dikutip dari laman Liga Inggris, Viktor Gyokeres menjadi pahlawan Arsenal pada pertandingan itu dengan dua golnya (9', 45+4'), sementara satu gol lain dibuat Bukayo Saka (40').

Kemenangan tersebut penting bagi Arsenal dalam upaya merebut gelar juara Liga Inggris musim ini lantaran mereka tinggal menyisakan tiga laga di kompetisi tersebut.

Tim asuhan pelatih Mikel Arteta itu kini mengoleksi 76 poin di klasemen sementara. Namun posisi mereka masih rawan lantaran Manchester City, yang mengoleksi 70 poin, masih memiliki lima pertandingan pamungkas di liga.

Saat menjamu Fulham, Arsenal langsung tampil menyerang sejak menit awal. Hasilnya, pada menit kesembilan, Saka sukses mengecoh Raul Jimenez sebelum melepaskan umpan datar akurat yang langsung disambar oleh Gyokeres di depan gawang menjadi gol untuk membawa Arsenal memimpin 1-0.

Arsenal sempat menggandakan keunggulan melalui Riccardo Calafiori pada menit ke-29, tetapi gol tersebut dianulir wasit karena sang bek dinilai telah berada dalam posisi offside saat menerima umpan Leandro Trossard.

Gol kedua yang sah akhirnya tercipta pada menit ke-40. Kali ini, Gyokeres dan Saka berganti peran. Umpan dari Gyokeres sukses dimaksimalkan oleh Saka untuk merobek jala gawang Fulham. Kedudukan menjadi 2-0.

Arsenal menutup babak pertama dengan gol ketiga pada injury time (45'+4), lagi-lagi lewat Gyokeres yang memanfaatkan umpan silang Trossard dari sisi kiri.

Setelah turun minum, Arteta mulai melakukan rotasi pemain demi menjaga kebugaran pemainnya lantaran mereka akan menghadapi Atletico Madrid pada laga leg kedua semifinal Liga Champions 2025/2026, tengah pekan ini.

