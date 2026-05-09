Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Brentford: Arsenal Waspada, Pep Guardiola Klaim Josko Gvardiol dan Ruben Dias Comeback

JawaPos.com - Manchester City bakal menghadapi Brentford di Liga Inggris pekan ke-36. Laga tersebut akan dimainkan di Etihad Stadium, Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB. Berikut ini prediksi susunan pemain laga Manchester City vs Brentford.

Josko Gvardiol dan Ruben Dias Comeback Pep Guardiola masih belum bisa memainkan Rodri yang kondisinya sedang dipantau setelah laga kemenangan melawan Arsenal. Gelandang andalan Manchester City tersebut mengaku belum nyaman dengan kondisinya.

"Kami telah bertahan tanpa dia selama berbulan-bulan. Dia masih belum merasa sepenuhnya nyaman dan kapan dia akan siap untuk kembali, kita akan lihat sore ini, mudah-mudahan besok (hari ini)," kata Pep Guardiola saat jumpa pers yang dilansir laman resmi Manchester City, Sabtu (9/5).

Di sisi lain, Pep Guardiola telah memastikan Josko Gvardiol sudah kembali berlatih setelah pulih dari cedera patah kaki di awal Januari. Pelatih asal Spanyol tersebut senang dengan kembalinya salah satu pemain andalan di lini belakang.

"Dia [Gvardiol] sedang berlatih dan merasa baik-baik saja. Sudah berbulan-bulan, musim lalu dia adalah pemain penting bagi kami meskipun sering cedera, dia bermain di semua pertandingan, tetapi tubuhnya mengatakan pada suatu saat sudah cukup," ujar Guardiola.

"Kami senang dia kembali. Semoga dia bisa membantu kami di bagian akhir musim dan tampil bagus di Piala Dunia bersama Kroasia, dan musim depan kami bisa kembali mengandalkannya dalam performa terbaiknya," imbuh Guardiola.

Gvardiol merupakan salah satu pemain penting di lini belakang yang sangat dibutuhkan Guardiola karena bisa bermain di posisi manapun. Selain itu, pelatih 55 tahun tersebut juga mengisyaratkan kembalinya Ruben Dias.

"Dia pemain penting, bek tengah, bek sayap, bisa memainkan peran berbeda, dia sangat cepat dan lincah. Sangat bagus. Sangat senang dia kembali, seperti halnya Ruben," pungkas Pep Guardiola.

Kemenangan melawan Brentford harus diraih Manchester City untuk terus menempel ketat Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Jika menang, The Citizens akan punya 74 poin dan memperkecil jarak dua poin dari Arsenal. Manchester City dan Brentford sudah menyiapkan pemain terbaiknya.