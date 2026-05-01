Luis Enrique Yakin Leg Kedua Lawan Bayern Munchen bakal Lebih Gila

Pelatih Luis Enrique puji laga sengit PSG melawan Bayern Munchen. (@LigadeCampeones/X)

JawaPos.com - Kemenangan dramatis 5-4 atas Bayern Munich jelas jadi modal penting bagi Paris Saint-Germain. Tapi buat Luis Enrique, skor itu belum cukup aman. Bahkan, pelatih asal Spanyol tersebut sudah mengantisipasi satu hal: leg kedua bakal lebih liar.

Melansir France24, alih-alih merasa nyaman, Enrique justru berpikir timnya masih harus kerja ekstra keras saat bertandang ke markas Bayern pekan depan.

"Saya baru saja bertanya kepada staf saya berapa banyak gol yang menurut mereka akan kami butuhkan minggu depan dan kami semua berpikir kami perlu mencetak setidaknya tiga gol," ujarnya.

Pernyataan itu terdengar cukup “gila”, tapi kalau melihat jalannya pertandingan leg pertama, rasanya masuk akal. Laga di Parc des Princes benar-benar seperti roller coaster: penuh gol, drama, dan momentum yang berubah-ubah.

Belum Aman, Malah Siap Tambah Gol

PSG memang unggul agregat sementara, tapi Enrique sadar betul bermain di kandang Bayern bukan perkara mudah. Atmosfer stadion dan tekanan dari suporter tuan rumah bisa mengubah segalanya.

"Bayern tentu saja akan bermain di stadion mereka dan akan lebih kuat dengan dukungan para penggemar mereka, tetapi kembali ke sana akan membawa kembali kenangan indah bagi kami. Kami ingin memiliki mentalitas yang sama dan akan berusaha untuk memenangkan pertandingan."

Dengan kata lain, PSG tidak datang untuk bertahan. Mereka datang untuk tetap menyerang.