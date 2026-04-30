Bayern Munchen Jumawa! Tak Merasa Kalah Meski Ditekuk PSG 5-4 di Semifinal Liga Champions

Duel PSG vs Bayern Munich berakhir 5-4 dengan segudang statistik luar biasa. Dari rekor gol hingga performa individu, ini fakta-fakta paling mencolok dari laga tersebut. (Instagram/@imagoimages.sport)
JawaPos.com – Sembilan gol tercipta dalam first leg semifinal Liga Champions antara Paris Saint-Germain (PSG) versus Bayern Munchen di Parc des Princes, Paris, kemarin (29/4).
Kemenangan 5-4 yang ditorehkan PSG atas Bayern itu jadi skor terbesar dalam sejarah semifinal Liga Champions. Bayern pun bertekad comeback dalam second leg di Allianz Arena, Munchen, pekan depan (7/5).
Empat gol di Paris dianggap sebagai modal Manuel Neuer dkk untuk bisa melangkah ke final Liga Champions di Puskas Arena, Budapest (31/5).
’’Kami semua meyakini, kami akan membalikkan keadaan,’’ kata gelandang sekaligus wakil kapten Bayern Joshua Kimmich kepada Prime Video.
Meski harus mengakui keunggulan PSG kemarin, empat gol di Paris disebut Kimmich membuat kekalahan kemarin berbeda dari kekalahan yang pernah dirasakan Bayern.
Optimisme disuarakan der trainer Bayern Vincent Kompany. Berbicara kepada Canal Plus Foot, Kompany menyebut magis Allianz Arena selalu menguntungkan timnya. ’
’Aku pikir, selalu ada yang istimewa bakal terjadi di sana,’’ ucap Vinnie –sapaan akrab Kompany.
Faktanya, dalam dua pertemuan terakhir di Bavaria, PSG tidak sekali pun dapat menjebol gawang Bayern. Masing-masing dalam second leg 16 besar 2022–2023 dan fase league 2024–2025.
