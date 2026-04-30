Rizka Perdana Putra
Kamis, 30 April 2026 | 23.57 WIB

Gengsi Pep Guardiola! Pilih Tonton Laga Kasta Ketiga Liga Inggris Ketimbang PSG vs Bayern Munchen

Pep Guardiola. (X/@EmiratesFACup)

JawaPos.com - Semifinal Liga Champions yang menghasilkan sembilan gol antara Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen kemarin (29/4) ternyata tidak masuk dalam daftar tontonan Pep Guardiola.

Pelatih Manchester City itu secara mengejutkan hadir di Edgeley Park untuk menonton laga League One antara  Stockport County versus Port Vale.

League One merupakan kompetisi kasta ketiga di Inggris atau setelah Premier League dan Championship. Laga yang ditonton Sang Filsuf –julukan Pep– juga tidak krusial di klasemen karena Port Vale sudah terdegradasi dan Stockport masuk playoff tiket promosi Premier League.

”Mungkin Pep Guardiola lupa kalau ada semifinal Liga Champions,” kata salah seorang warganet di media sosial terkait unggahan foto Sang Filsuf di Edgeley Park seperti dikutip The Sun.

”Penasaran siapa pemain yang di-scouting oleh Pep Guardiola,” sahut warganet lainnya. 

