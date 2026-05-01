Luis Enrique Bandingkan Dembele dengan Messi Usai PSG Menang Dramatis 5-4 atas Bayern Munchen

JawaPos.com - Paris Saint-Germain sukses mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas Bayern Munich pada leg pertama semifinal Liga Champions 2025/26. Laga yang digelar di Paris itu berlangsung sangat terbuka dan penuh drama dengan total sembilan gol tercipta sepanjang pertandingan.

Namun bukan hanya skor yang jadi sorotan, melainkan performa Ousmane Dembele yang tampil menonjol dan menjadi pembeda bagi PSG.

Pelatih PSG, Luis Enrique, bahkan memberikan pujian besar kepada winger asal Prancis tersebut. Ia menyebut penampilan Dembele dalam laga itu mengingatkannya pada salah satu momen terbaik superstar Argentina, Lionel Messi di Liga Champions.

Dembele memang tampil efektif di pertandingan tersebut. Meski sempat gagal memanfaatkan peluang emas sebelum turun minum, ia berhasil bangkit dengan mencetak gol dari titik penalti pada menit 45+5. Gol tersebut membuat PSG kembali percaya diri di tengah tekanan Bayern.

Di babak kedua, Dembele kembali menunjukkan kualitasnya. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-58 setelah menerima umpan matang dari Desire Doue. Penyelesaian akhirnya membuat kiper Bayern, Manuel Neuer, tidak mampu berbuat banyak.

Performa itu langsung mendapat perhatian dari Luis Enrique.

“Penampilan Ousmane Dembele malam ini mengingatkan saya pada Messi saat melawan Bayern pada 2015. Itu salah satu performa terbaik yang pernah saya lihat,” ujar Luis Enrique usai pertandingan dikutip dari marca.com.

Pelatih asal Spanyol itu merujuk pada laga leg pertama semifinal Liga Champions 2015, saat Lionel Messi masih berseragam Barcelona.

Dalam pertandingan tersebut, Messi mencetak dua gol dan menciptakan momen ikonik saat mengecoh Jerome Boateng sebelum mencungkil bola melewati Neuer.