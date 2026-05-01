Trisula Bayern Munchen Menggila di Eropa! Luis Diaz, Michael Olise, dan Harry Kane Sah Bukukan 100 Gol Musim Ini

Trio lini depan Bayern Munchen, Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz, jadi yang tertajam di Eropa dengan 100 gol! (instagram.com/@bayern)
JawaPos.com - Trio lini depan Bayern Munchen, yakni Luis Diaz, Michael Olise, dan Harry Kane resmi mencetak 100 gol di semua kompetisi musim 2025/2026, sekaligus menjadi yang tertajam di Eropa.
Pada laga semifinal Liga Champions menghadapi PSG, ketiganya mampu menyumbang masing-masing satu gol. Namun, Bayern harus akui keunggulan sang lawan 5-4 pada leg pertama.
100 gol yang tercipta dari trio Bayern, setengahnya disumbangkan sang striker, Harry Kane dengan 54 gol. Kemudian winger yang didatangkan dari Liverpool pada awal musim ini, Luis Diaz moncer di musim perdananya berseragam tim merah Jerman dengan catatkan 26 gol.
Sementara itu Michael Olise yang semakin mencuri perhatian dengan kemampuan mengolah bolanya, sumbangkan 20 gol di musim ini.
Setelah trio Bayern, trio Real Madrid Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Fede Valverde menjadi yang tersubur kedua di Eropa dengan 69 gol. Sedangkan rival El Real, Barcelona dengan trio Lamine Yamal, Raphinha, dan Ferran Torres menempati posisi ketiga dengan 62 gol.
Dari Premier League hanya Manchester City yang berada di 10 besar. Trio Erling Haaland, Phil Foden, dan Rayan Cherki berkontribusi dalam 55 gol musim ini.
Trio Tertajam di Eropa Sejauh Musim Ini
Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise (Bayern Munchen): 100 gol
Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Fede Valverde (Real Madrid): 69 gol
