Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Jumat, 1 Mei 2026 | 13.30 WIB

Trisula Bayern Munchen Menggila di Eropa! Luis Diaz, Michael Olise, dan Harry Kane Sah Bukukan 100 Gol Musim Ini

Trio lini depan Bayern Munchen, Michael Olise, Harry Kane, dan Luis Diaz, jadi yang tertajam di Eropa dengan 100 gol! (instagram.com/@bayern)

JawaPos.com - Trio lini depan Bayern Munchen, yakni Luis Diaz, Michael Olise, dan Harry Kane resmi mencetak 100 gol di semua kompetisi musim 2025/2026, sekaligus menjadi yang tertajam di Eropa.

Pada laga semifinal Liga Champions menghadapi PSG, ketiganya mampu menyumbang masing-masing satu gol. Namun, Bayern harus akui keunggulan sang lawan 5-4 pada leg pertama.

100 gol yang tercipta dari trio Bayern, setengahnya disumbangkan sang striker, Harry Kane dengan 54 gol. Kemudian winger yang didatangkan dari Liverpool pada awal musim ini, Luis Diaz moncer di musim perdananya berseragam tim merah Jerman dengan catatkan 26 gol.

Sementara itu Michael Olise yang semakin mencuri perhatian dengan kemampuan mengolah bolanya, sumbangkan 20 gol di musim ini.

Setelah trio Bayern, trio Real Madrid Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Fede Valverde menjadi yang tersubur kedua di Eropa dengan 69 gol. Sedangkan rival El Real, Barcelona dengan trio Lamine Yamal, Raphinha, dan Ferran Torres menempati posisi ketiga dengan 62 gol.

Dari Premier League hanya Manchester City yang berada di 10 besar. Trio Erling Haaland, Phil Foden, dan Rayan Cherki berkontribusi dalam 55 gol musim ini.

Trio Tertajam di Eropa Sejauh Musim Ini

Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Fede Valverde (Real Madrid): 69 gol

Artikel Terkait
Vincent Kompany Tetap Angkat Topi untuk Olise Meski Bayern Tumbang dari PSG - Image
Sepak Bola Dunia

Vincent Kompany Tetap Angkat Topi untuk Olise Meski Bayern Tumbang dari PSG

Jumat, 1 Mei 2026 | 18.38 WIB

3 Hal Penting dari Duel Gila PSG vs Bayern Munchen di Semifinal Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

3 Hal Penting dari Duel Gila PSG vs Bayern Munchen di Semifinal Liga Champions

Kamis, 30 April 2026 | 22.36 WIB

Kompany Isyaratkan Menang Atas Real Madrid Mirip Lawan Blackburn, Olise Pertanyakan Status King of Europe Los Galacticos - Image
Sepak Bola Dunia

Kompany Isyaratkan Menang Atas Real Madrid Mirip Lawan Blackburn, Olise Pertanyakan Status King of Europe Los Galacticos

Sabtu, 18 April 2026 | 00.59 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

