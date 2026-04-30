3 Hal Penting dari Duel Gila PSG vs Bayern Munchen di Semifinal Liga Champions

JawaPos.com - Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen menyajikan tontonan yang benar-benar di luar nalar. Skor 5-4 di leg pertama semifinal Liga Champions bukan cuma soal angka, tapi tentang intensitas, kualitas, dan drama yang terasa seperti final yang datang terlalu cepat.

Dari laga sembilan gol ini, ada tiga hal besar yang layak disorot seperti dilansir dari Get Football News.

1. Final yang Datang Terlalu Cepat Kalau ada yang bilang ini terasa seperti final, itu bukan lebay. Dua tim dengan filosofi menyerang bertemu tanpa rem. Tidak ada yang benar-benar ingin bertahan, dan hasilnya adalah pertandingan terbuka yang jarang terlihat di fase semifinal.

Bahkan secara historis, ini jadi malam yang “aneh” untuk kedua tim. Bayern kebobolan lima gol, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di Liga Champions. Di sisi lain, PSG juga kebobolan empat gol di kandang, yang biasanya jadi pertanda malam buruk.

Tapi anehnya, ini bukan malam buruk. Ini justru jadi salah satu pertandingan terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah benturan dua kekuatan besar Eropa yang sama-sama menolak bermain aman.

2. Kvaratskhelia, Calon Pemimpin Baru PSG? Di tengah pesta gol, satu nama yang benar-benar mencuri perhatian adalah Khvicha Kvaratskhelia.

Winger asal Georgia ini tampil seperti pemain yang tahu kapan harus muncul. Dua golnya bukan cuma penting, tapi datang di momen krusial termasuk saat PSG mulai mengambil alih kendali permainan.

Yang menarik, sempat ada momen kecil yang bikin khawatir ketika ia terlihat memegangi paha belakangnya. Untungnya hanya alarm palsu. Karena kalau dia sampai cedera di tengah laga seperti ini, dampaknya bisa besar banget buat PSG.

Dalam tim yang penuh talenta, Kvaratskhelia terlihat seperti sosok yang bisa diandalkan di momen besar. Mungkin bukan yang paling konsisten setiap minggu, tapi dia selalu berkontribusi di pertandingan besar.

3. Olise Menggila di “Rumahnya Sendiri” Di sisi Bayern, Michael Olise tampil luar biasa dan mungkin jadi pemain paling berbahaya sepanjang pertandingan.