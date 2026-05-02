Ketidakpastian Masa Depan Michael Olise di Bayern Munich Mengaburkan Peluang Kembali ke Liga Inggris

JawaPos.com – Masa depan Michael Olise di Bayern Munich menjadi sorotan setelah performa gemilangnya musim ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (2/5), Pemain sayap asal Prancis tersebut dinilai belum tentu kembali ke Liga Premier meskipun diminati sejumlah klub.

Kondisi ini menimbulkan keraguan mengenai arah kariernya di masa mendatang.

Sejak bergabung dengan Bayern Munich, Olise menunjukkan peningkatan performa yang signifikan.

Olisw juga menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam skema permainan tim. Kontribusinya dalam mencetak gol dan assist membuatnya masuk dalam jajaran pemain elite Eropa.

Performa impresif tersebut membuat Bayern Munich berupaya mempertahankan sang pemain. Klub Jerman itu bahkan memasang nilai transfer tinggi untuk menghalau minat klub lain. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Olise merupakan bagian penting dari proyek jangka panjang tim.

Meskipun demikian, spekulasi mengenai kepulangannya ke Liga Premier terus berkembang. Sejumlah klub Inggris disebut tertarik untuk merekrutnya kembali. Namun, peluang tersebut dinilai belum tentu terwujud dalam waktu dekat.

Pendapat tersebut diperkuat oleh analisis sejumlah pihak yang menyebut Olise tidak harus kembali ke Inggris.

Olise dinilai telah melewati fase penting dalam kariernya saat bermain di Liga Premier sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.