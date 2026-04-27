Duel AC Milan Lawan Juventus Berakhir Imbang Tanpa Gol Persaingan Papan Atas Makin Keras

JawaPos.com–Duel AC Milan melawan Juventus berakhir imbang 0-0 di Stadion San Siro pada Senin (27/4) dini hari WIB. Sehingga posisi kedua tim di papan klasemen Liga Italia tak mengalami perubahan.
AC Milan tetap urutan ketiga dengan 67 poin, sementara Si Nyonya Tua Juventus menempel ketat tepat di bawahnya pada urutan keempat dengan 64 poin, demikian laman legaserie a seperti dilansir dari Antara.
Tuan rumah Rossoneri AC Milan membuat ancaman nyata pertama pada menit ke-23 melalui Youssouf Fofana. Tembakannya dari sudut sempit melenceng dari gawang Juventus.
Pada menit ke-35, giliran Rafael Leao yang membuang peluang setelah tembakannya memanfaatkan bola liar melambung di atas mistar gawang. Satu menit kemudian, publik San Siro terdiam saat Juventus menyarangkan bola ke gawang.
Berawal dari penetrasi sisi kanan kotak penalti, Francisco Conceicao melepaskan umpan ke tiang jauh yang sukses disontek Khephren Thuram menjadi gol. Namun, wasit yang meninjau VAR menganulir gol ini karena Thuram dinilai sudah offside. Babak pertama pun ditutup 0-0.
Setelah turun minum, AC Milan kembali tancap gas dan nyaris memecah kebuntuan pada menit ke-51. Berdiri bebas tanpa kawalan di sisi kiri kotak penalti, Alexis Saelemaekers melepaskan sepakan keras yang sayang membentur tiang gawang Bianconeri.
Juventus merespons tekanan itu. Gelandang serang Teun Koopmeiners melepaskan tembakan berbahaya dari luar kotak penalti, tetapi kiper Mike Maignan sigap mementahkan ancaman ini. Buruknya penyelesaian akhir dari kedua tim membuat laga ini ditutup 0-0.
AC Milan (3-5-2): Mike Maignan; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana (Samuele Ricci 67'), Luka Modric (Ardon Jashari 80'), Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi (Pervis Estupinan 46'); Christian Pulisic (Niclas Fullkrug 62'), Rafael Leao (Christopher Nkunku 80')
Juventus (3-4-2-1): Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly; Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khephren Thuram (Teun Koopmeiners 71'), Andrea Cambiaso (Emil Holm 71'); Francisco Conceicao (Edon Zhegrova 80'), Jeremie Boga (Kenan Yildiz 80'); Jonathan David (88')
