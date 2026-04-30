Real Madrid Terus Dikaitkan dengan Enzo Fernandez, Agen Bintang Chelsea Buka Suara

Enzo Fernandez. (Dok Chelsea FC)
JawaPos.com - Rumor kepindahan Enzo Fernández ke Real Madrid kembali mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Situasi itu makin ramai setelah sang pemain beberapa kali terlihat berada di Madrid dan kedekatannya dengan sejumlah pemain Los Blancos menjadi sorotan publik.
Menanggapi isu tersebut, agen Enzo sekaligus mantan pemain Timnas Argentina, Javier Pastore, akhirnya memberikan penjelasan terkait masa depan kliennya bersama Chelsea FC.
“Banyak rumor beredar, tetapi sebenarnya belum ada apa-apa. Enzo sedang fokus menyelesaikan musim bersama Chelsea,” beber Pastore kepada Marca.
Pastore juga memberi sinyal bahwa keputusan besar terkait masa depan Enzo kemungkinan baru akan dibahas setelah FIFA World Cup 2026 berakhir.
“Targetnya sekarang adalah menjalani musim dengan baik, tampil di Piala Dunia, lalu setelah itu baru melihat situasinya,” lanjut eks pemain PSG ini.
Performa konsisten Enzo bersama Chelsea dan Argentina membuat namanya terus dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa. Jika tampil impresif di Piala Dunia 2026 nanti, bukan tidak mungkin minat Real Madrid terhadap sang gelandang akan semakin serius.
