Drama 3 Gol! Bhayangkara FC Unggul 2-1 atas Persib Bandung di Babak Pertama, Moussa Sidibe Jadi Pembeda

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC berhasil unggul 2-1 atas Persib Bandung di babak pertama dalam pekan ke-30 Super League 2025/2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) pukul 19.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bhayangkara Presisi Lampung FC tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk The Guardians itu secara mengejutkan mencetak gol cepat ke gawang Persib Bandung lewat sontekan Henri Doumbia usai memanfaatkan umpan Moussa Sidibe.

Bahkan berselang tiga menit, Doumbia nyaris mencetak gol kedua, namun sontekannya masih bisa diblok oleh Marc Klok. Persib Bandung mencoba untuk merespons gol cepat tersebut, namun masih kesulitan untuk menembus pertahanan tuan rumah.

Lini pertahanan Persib Bandung tampak lengah. Pasalnya, tim berjuluk Pangeran Biru itu kembali kecolongan di menit ke-26 lewat gol Moussa Sidibe. Secara mengejutkan, Bhayangkara Presisi Lampung FC berhasil ungguli tim tamu dengan skor 2-0.

Persib Bandung mendapat peluang emas di menit ke-32 lewat tendangan Thom Haye di mulut gawang, namun berhasil ditepis Aqil Savik. Kemudian di menit ke-39, kiper Bhayangkara Presisi Lampung FC kembali melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan Andrew Jung.

Pangeran Biru terus melancarkan serangan demi serangan ke pertahanan tuan rumah. Hingga akhirnya, Persib Bandung baru bisa memperkecil kedudukan lewat tandukan Federico Barba di menit 45+2. Pada akhirnya, Bhayangkara Presisi Lampung FC unggul sementara 2-1 atas tamunya di babak pertama.

Berikut susunan pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung:

Bhayangkara FC: Aqil Savik (PG); Putu Gede, Nehar Sadiki, Slavko Damjanovic, Frengky Missa; Sho Yamamoto, Moises Wolschick, Wahyu Subo Seto; Privat Mbarga, Moussa Sidibe, Henri Doumbia.