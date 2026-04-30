Update Klasemen Super League Usai Persib Bandung Bungkam Bhayangkara FC! Pangeran Biru Kembali Pimpin Jalur Juara

JawaPos.com - Persib Bandung kembali memimpin klasemen sementara Super League 2025/2026. Kepastian tersebut didapat setelah tim berjulukkan Pangeran Biru itu melakukan comeback ‘gila’ melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026.

Persib Bandung baru saja mengukir kemenangan dramatis melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Kamis (30/4) malam WIB. Tim asuhan Bojan Hodak itu menang dengan skor 4-2 atas tuan rumah.

Persib Bandung sempat tertinggal 1-2 di babak pertama. Dua gol keunggulan Bhayangkara Presisi Lampung FC itu dicetak lewat gol Henri Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’), sementara Pangeran Biru baru bisa memperkecil jarak di menit 45+2 lewat tandukan Federico Barba.

Kemudian selepas turun minum, Persib Bandung tampil sangat impresif. Tiga gol berhasil mereka ceploskan ke gawang tuan rumah lewat aksi Berguinho (47’), Beckham Putra (60’), den Adam Alis (89’). Tak ayal jika Pangeran Biru disebut melakukan comeback ‘gila’ melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Kemenangan tersebut sekaligus membuat Persib Bandung kembali memimpin perburuan juara Super League 2025/2026. Setelah sempat digusur Borneo FC, Pangeran Biru saat ini kembali ke puncak klasemen dengan koleksi 69 poin.

Persib Bandung memiliki poin sama seperti Borneo FC yang mengekor di posisi kedua. Meski punya perolehan poin yang sama, Pangeran Biru berhak memimpin klasemen karena unggul head to head atas Pesut Etam -julukan Borneo FC.

Situasi tersebut praktis membuat persaingan gelar juara musim ini semakin panas. Apalagi, kompetisi saat ini hanya tinggal menyisakan empat pertandingan saja. Artinya, Persib Bandung dan Borneo FC wajib memanfaatkan pertandingan sisa tersebut jika ingin mengunci gelar juara.

Adapun Persib Bandung masih akan menghadapi rintangan berat di empat laga sisa. Pangeran Biru akan melawan PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara.

Situasi Borneo FC juga tidak beda jauh dengan Persib Bandung. Di empat laga sisa, Pesut Etam akan menghadapi Persita Tangerang, Bali United, Persijap Jepara, dan Malut United.