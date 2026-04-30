Update Klasemen Super League Usai Persib Bandung Bungkam Bhayangkara FC! Pangeran Biru Kembali Pimpin Jalur Juara

Persib Bandung Bungkam Bhayangkara FC! Pangeran Biru Kembali Pimpin Jalur Juara. (Dok. X Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali memimpin klasemen sementara Super League 2025/2026. Kepastian tersebut didapat setelah tim berjulukkan Pangeran Biru itu melakukan comeback ‘gila’ melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di pekan ke-30 Super League 2025/2026.
Persib Bandung baru saja mengukir kemenangan dramatis melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Kamis (30/4) malam WIB. Tim asuhan Bojan Hodak itu menang dengan skor 4-2 atas tuan rumah.
Persib Bandung sempat tertinggal 1-2 di babak pertama. Dua gol keunggulan Bhayangkara Presisi Lampung FC itu dicetak lewat gol Henri Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’), sementara Pangeran Biru baru bisa memperkecil jarak di menit 45+2 lewat tandukan Federico Barba.
Kemudian selepas turun minum, Persib Bandung tampil sangat impresif. Tiga gol berhasil mereka ceploskan ke gawang tuan rumah lewat aksi Berguinho (47’), Beckham Putra (60’), den Adam Alis (89’). Tak ayal jika Pangeran Biru disebut melakukan comeback ‘gila’ melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Kemenangan tersebut sekaligus membuat Persib Bandung kembali memimpin perburuan juara Super League 2025/2026. Setelah sempat digusur Borneo FC, Pangeran Biru saat ini kembali ke puncak klasemen dengan koleksi 69 poin.
Persib Bandung memiliki poin sama seperti Borneo FC yang mengekor di posisi kedua. Meski punya perolehan poin yang sama, Pangeran Biru berhak memimpin klasemen karena unggul head to head atas Pesut Etam -julukan Borneo FC.
Situasi tersebut praktis membuat persaingan gelar juara musim ini semakin panas. Apalagi, kompetisi saat ini hanya tinggal menyisakan empat pertandingan saja. Artinya, Persib Bandung dan Borneo FC wajib memanfaatkan pertandingan sisa tersebut jika ingin mengunci gelar juara.
Adapun Persib Bandung masih akan menghadapi rintangan berat di empat laga sisa. Pangeran Biru akan melawan PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara.
Situasi Borneo FC juga tidak beda jauh dengan Persib Bandung. Di empat laga sisa, Pesut Etam akan menghadapi Persita Tangerang, Bali United, Persijap Jepara, dan Malut United.
Sementara, situasi tersebut praktis menyulitkan peluang Persija Jakarta. Pasalnya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu terkunci di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 62 poin.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun