Andika Rachmansyah
Jumat, 1 Mei 2026 | 04.04 WIB

Comebaaaack! Enam Gol Hiasi Malam Panas, Persib Bandung Buat Bhayangkara FC Terhempas

Aksi Berguinho saat membela Persib melawan Bhayangkara FC, Kamis (30/4). Persib berhasil unggul 4-2. (Dok. X/Persib)

JawaPos.com - Comebaaack! Empat huruf "a" menggambarkan empat gol yang dicetak Persib Bandung saat menghempaskan Bhayangkara FC dalam drama panas Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4).

Persib Bandung memang benar-benar menunjukkan mentalitasnya. Marc Klok dan kawan-kawan berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal 1-2 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di babak pertama.

Kemenangan ini sangat penting bagi Persib Bandung. Tambahan tiga poin ini membuat tim asuhan Bojan Hodak kembali menempati posisi pertama klasemen sementara dengan koleksi 69 poin, sama seperti Borneo FC.

Jalannya Pertandingan
Babak Pertama

Bhayangkara Presisi Lampung FC tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk The Guardians itu secara mengejutkan mencetak gol cepat ke gawang Persib Bandung lewat sontekan Henri Doumbia usai memanfaatkan umpan Moussa Sidibe.

Bahkan berselang tiga menit, Doumbia nyaris mencetak gol kedua, namun sontekannya masih bisa diblok oleh Marc Klok. Persib Bandung mencoba untuk merespons gol cepat tersebut, namun masih kesulitan untuk menembus pertahanan tuan rumah.

Lini pertahanan Persib Bandung tampak lengah. Pasalnya, tim berjuluk Pangeran Biru itu kembali kecolongan di menit ke-26 lewat gol Moussa Sidibe. Secara mengejutkan, Bhayangkara Presisi Lampung FC berhasil ungguli tim tamu dengan skor 2-0.

Persib Bandung mendapat peluang emas di menit ke-32 lewat tendangan Thom Haye di mulut gawang, namun berhasil ditepis Aqil Savik. Kemudian di menit ke-39, kiper Bhayangkara Presisi Lampung FC kembali melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan Andrew Jung.

Babak Kedua

Di babak kedua, Bojan Hodak memasukkan Layvin Kurzawa dengan menarik keluar Robi Darwis. Strategi itu terbukti jitu karena Persib Bandung berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-49 lewat tandukan Berguinho usai memanfaatkan umpan matang Kurzawa.

Unggul 2-2 membuat Persib Bandung semakin percaya diri melancarkan serangan ke lini pertahanan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Benar saja, Pangeran Biru sukses membalikkan keadaan lewat sepakan Beckham Putra yang tak mampu dibendung Aqil Savik.

