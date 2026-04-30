Cristiano Ronaldo Geram Saudi Pro League Dituduh Untungkan Al Nassr: Ini Sepak Bola, Bukan Perang!

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo menyatakan akan meluapkan seluruh kekesalannya terhadap pihak yang terus-menerus mengkritik Saudi Pro League. Ronaldo menilai sorotan negatif terhadap turnamen justru merusak citra liga yang tengah berkembang.

Pernyataan itu muncul setelah sejumlah pemain Al Ahli mengeluhkan keputusan wasit usai mereka tumbang dari Al Nassr. Al Ahli menuduh tim yang diperkuat Ronaldo mendapat perlakuan yang menguntungkan.

Dalam wawancaranya usai kemenangan 2-0 Al Nassr atas Al Ahli pada Kamis (30/4), Ronaldo menegaskan bahwa kritik berlebihan tidak memberikan dampak positif bagi kompetisi. Menurut Ronaldo, sepak bola seharusnya tetap menjunjung sportivitas. “

Saya pikir ini tidak baik untuk liga. Semua orang mengeluh. Ini sepak bola, bukan perang. Kita tahu harus bertarung dan semua ingin menang, tapi tidak semua hal diperbolehkan,” ujarnya dikutip dari ESPN.

Pemain berusia 41 tahun itu menambahkan bahwa dirinya akan mengungkap lebih banyak hal di akhir musim. Ronaldo mengaku telah melihat berbagai hal negatif, termasuk keluhan terbuka para pemain di media sosial terkait wasit, liga, hingga proyek pengembangan kompetisi.

Ronaldo juga menyinggung aksinya yang sempat memboikot dua pertandingan liga awal tahun ini. Keputusan itu diambil setelah Al Hilal memperkuat skuadnya dengan mendatangkan mantan rekan setimnya di Real Madrid, Karim Benzema, dari Al Ittihad pada bursa transfer musim dingin. “Ini musim yang sulit, bukan hanya di lapangan tapi juga di luar. Kami tahu kekuatan tim lain, tetapi saya akan memiliki kesempatan untuk berbicara di akhir musim,” kata Ronaldo.

Meski demikian, mantan bintang Juventus itu tetap fokus membawa Al Nassr meraih gelar liga pertama sejak 2019, sekaligus trofi perdananya sejak bergabung pada Desember 2022. Saat ini, Al Nassr berada di jalur juara dengan keunggulan delapan poin atas Al Hilal, meski rivalnya itu masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.

Ronaldo menegaskan perburuan gelar akan berlangsung hingga akhir musim. Pemain berjuluk CR7 itu juga menyinggung sulitnya laga melawan Al Ahli yang disebutnya sebagai salah satu tim terkuat di liga. Di tengah berbagai kontroversi, Ronaldo tetap menunjukkan kontribusi dengan menciptakan gol pembuka dalam laga itu.

Dalam wawancara pascalaga, Ronaldo juga menanggapi soal video seorang penggemar muda yang merayakan aksinya di lapangan.