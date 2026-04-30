Gol Cristiano Ronaldo Bantu Tumbangkan Al Ahli, Al Nassr Kuasai Puncak Klasemen Saudi Pro League

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol saat Al Nassr tumbangkan Al Ahli dengan skor 2-0 dalam lanjutan Saudi Pro League pada Kamis (30/4). Hasil itu membuat Al Nassr semakin kokoh di puncak klasemen sekaligus memperpanjang tren kemenangan mereka menjadi 20 pertandingan beruntun.

Kemenangan itu juga memperlebar jarak poin Al Nassr di puncak klasemen menjadi 11 angka, setelah sebelumnya hanya unggul delapan poin. Dengan empat laga tersisa di musim ini, peluang Al Nassr untuk meraih gelar juara semakin terbuka lebar.

Sebenarnya, meski mendominasi penguasaan bola, Al Nassr kesulitan membongkar pertahanan solid Al Ahli. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-75 melalui aksi Cristiano Ronaldo. Berawal dari sepak pojok yang dilepaskan Joao Felix, Ronaldo berhasil menyambut bola dengan sundulan yang mengarah ke sudut atas gawang. Bola yang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang Al Ahli Edouard Mendy membuat tim asuhan Jorge Jesus itu unggul 1-0.

Keunggulan Al Nassr kemudian dipastikan pada menit ke-90. Kingsley Coman mencetak gol kedua lewat tembakan keras setelah memanfaatkan situasi bola liar hasil sapuan buruk lini pertahanan Al Ahli. Kemenangan itu membuat Al Nassr mendominasi dalam beberapa pekan terakhir. Dari total 20 kemenangan beruntun, 16 di antaranya diraih di kompetisi liga. Sementara itu, Al Ahli masih menyisakan satu pertandingan, tetapi peluang mereka untuk bersaing dalam perebutan gelar dinilai semakin tipis.

Bagi Cristiano Ronaldo, gol itu menunjukkan konsistensinya menuju seribu gol. Dilansir dari ESPN, Ronaldo saat ini telah mencetak 25 gol di liga musim ini. Jumlah itu menandai tiga musim beruntun dengan torehan minimal 25 gol, sebuah pencapaian yang terakhir kali diakukannya dalam sembilan musim berturut-turut antara 2009 hingga 2018.

Performa impresifnya juga terlihat dalam beberapa laga terakhir dengan catatan sembilan gol dari sembilan pertandingan. Secara keseluruhan, Ronaldo saat ini telah mengoleksi 970 gol sepanjang kariernya, baik di level klub maupun tim nasional, serta 126 gol untuk Al Nassr di semua kompetisi.

Meski tampil tajam, Ronaldo masih tertinggal dua gol dari pemuncak daftar pencetak gol terbanyak liga musim ini, Ivan Toney. Namun, dengan performa yang terus menanjak, peluangnya untuk merebut gelar top skor tetap terbuka. Sementara itu, dengan performa yang terus terjaga, Al Nassr hanya tinggal selangkah lagi menuju gelar juara Saudi Pro League musim ini.