Cristiano Ronaldo Balas Sindiran Al Ahli dengan Mengingatkan 5 Gelar Liga Champions yang Dimilikinya

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo menjadi sorotan setelah membalas sindiran penggemar Al Ahli dalam laga sengit Liga Pro Saudi.

Dilansir dari laman The National pada Sabtu (2/5), Penyerang asal Portugal itu mencetak gol pembuka saat Al Nassr meraih kemenangan penting.

Laga tersebut berlangsung panas di tengah persaingan ketat perebutan gelar musim ini.

Gol Ronaldo tercipta melalui sundulan memanfaatkan situasi bola mati di depan gawang lawan. Keunggulan Al Nassr kemudian dipastikan melalui gol tambahan yang memperkuat dominasi tuan rumah. Kemenangan ini membuat posisi Al Nassr semakin kokoh di puncak klasemen sementara.

Pertandingan tersebut berlangsung dalam atmosfer penuh tensi antara kedua tim. Hubungan Al Nassr dan Al Ahli memang memanas sejak awal musim akibat rivalitas dalam perebutan gelar. Situasi semakin rumit setelah muncul berbagai kontroversi terkait keputusan wasit di lapangan.

Al Ahli sempat melayangkan protes atas sejumlah keputusan yang dianggap merugikan tim mereka.

Beberapa insiden, termasuk dugaan handball di area penalti, memicu perdebatan di kalangan pemain dan ofisial. Ketegangan tersebut turut memengaruhi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan.

Di luar jalannya pertandingan, suasana semakin memanas akibat aksi provokasi dari pemain dan suporter kedua tim.

Insiden di lapangan bahkan berlanjut hingga masa injury time dengan adanya keributan antarpemain. Situasi tersebut mencerminkan tingginya rivalitas antara kedua klub dalam kompetisi domestik.