Al Nassr Pesta Gol! Hattrick Joao Felix dan Rekor Baru Cristiano Ronaldo Usai Tumbangkan Al Shabab 4-2

JawaPos.com - Al Nassr kalahkan Al Shabab dengan skor 4-2 dalam lanjutan Saudi Pro League pekan ke-32 pada Jumat (8/5). Mantan bintang Atletico Madrid Joao Felix tampil bersinar dengan mencetak hattrick, diikuti Cristiano Ronaldo yang berhasil mencetak gol ke-100-nya di Saudi Pro League. Kemenangan itu membuat Al Nassr semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan keunggulan lima poin atas rival terdekat mereka, Al Hilal.

Al Nassr yang langsung tampil agresif sejak awal pertandingan, membuka keunggulan cepat dengan dua gol dalam kurun waktu 10 menit pertama. Gol yang diciptakan Felix langsung membuat tim asuhan Jorge Jesus unggul 2-0. Namun, Al Shabab berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang akhir babak pertama lewat gol Yannick Carrasco, sehingga skor menjadi 2-1 saat jeda.

Memasuki babak kedua, Al Nassr kembali menambah keunggulan lewat Cristiano Ronaldo. Penyerang berusia 41 tahun itu sukses memanfaatkan umpan silang dari Sadio Mane dengan penyelesaian di tiang dekat pada menit ke-75. Gol itu menjadi gol ke-971 di sepanjang karier Ronaldo sekaligus gol ke-100-nya di Saudi Pro League, serta gol ke-26 di liga musim ini. Sementara itu, secara keseluruhan Ronaldo telah mengoleksi 127 gol di semua kompetisi bersama Al Nassr.

Pelatih Al Nassr Jorge Jesus pun memuji kontribusi Ronaldo dalam pertandingan itu. Jesus menyebut sang pemain selalu menjadi ancaman di lini depan dan kembali membuktikannya pada laga itu. “Ronaldo selalu berbahaya saat menyerang dan kami kembali melihat hal itu hari ini,” kata Jesus dikutip dari ESPN.

Meskipun demikian, Al Shabab sempat memberikan tekanan di akhir pertandingan setelah Ali Al-Bulayhi mencetak gol yang membuat skor menjadi 3-2. Situasi itu sempat membuat laga berjalan tegang, tetapi Felix mampu memastikan kemenangan Al Nassr dengan gol ketiganya lewat tendangan penalti pada tambahan waktu.

Hasil itu membuat Al Nassr saat ini mengoleksi 82 poin dari 32 pertandingan, unggul lima poin atas Al Hilal yang masih memiliki satu pertandingan tersisa. Persaingan kedua tim dipastikan akan semakin memanas, mengingat keduanya dijadwalkan bertemu pada 13 Mei dalam laga derby yang berpotensi menentukan gelar juara Saudi Pro League musim ini. Selain itu, Al Nassr juga berpeluang meraih trofi pada 17 Mei saat menghadapi Gamba Osaka di final Liga Champions Asia Dua.