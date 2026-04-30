Chelsea Hadapi AC Milan di Gelora Bung Karno! Simak Jadwal Pertandingan dan Info Penjualan Tiket

JawaPos.com - Setelah 13 tahun, Chelsea akhirnya kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Tim asal kota London tersebut akan menghadapi AC Milan dalam laga pramusim di Gelora Bung Karno pada 8 Agustus pukul 19.00 WIB.

Melalui pernyataan klub, Chelsea sudah memastikan kedatangannya ke Indonesia. "Chelsea versus AC Milan di Jakarta akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus dengan kick-off pukul 19.00 WIB (WIB - zona waktu Indonesia) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK)," tulis Chelsea di laman resminya, Kamis (30/4).

Selain Indonesia, Chelsea akan melawan Juventus di Hongkong. Lalu, mereka juga akan menjalani dua pertandingan di Sydney, Australia.

Dikutip dari info resmi klub, Chelsea akan membuka tiket pre-sale untuk laga melawan AC Milan. Pre-sale pertama akan dimulai pada Minggu, 3 Mei pukul 10.00 WIB.

Presale kedua dimulai pada Sabtu, 9 Mei pukul 10.00 WIB. Para pendukung yang sudah memenuhi syarat akan dihubungi melalui email.

Setelah membuka tiket pre-sale, tiket bakal mulai dijual pada Minggu 10 Mei pukul 12.00 WIB. Untuk cara pembelian tiket tersebut akan diinfokan menyusul.

Pada tahun 2013, Chelsea yang masih dilatih Jose Mourinho bermain melawan Indonesia All-Stars di Gelora Bung Karno. Saat itu, 80 ribu pasang mata melihat aksi Eden Hazard dan John Terry mengalahkan Indonesia All-Stars dengan skor 8-1.

Chelsea dan AC Milan sudah sering bertemu di Liga Champions atau di beberapa pertandingan pramusim. Namun, pertemuan mereka di Asia adalah untuk pertama kalinya.

Kedua tim tersebut mengoleksi banyak gelar bergengsi di sepak bola Eropa, salah satunya Liga Champions. Tentu, pertandingan antara Chelsea dan AC Milan akan sangat menghibur bagi para penggemar masing-masing klub di Indonesia.