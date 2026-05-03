Bola di Tangan PSSI! Persija Jakarta Menanti Kepastian Venue Laga Kontra Persib Bandung di SUGBK atau JIS

JawaPos.com–Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta Tauhid Indrasjarief yang akrab disapa Bung Ferry, mengungkap kabar terkini mengenai venue pertandingan melawan Persib Bandung. Saat ini keputusan ada di tangan PSSI, apakah Persija Jakarta bisa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) atau tidak.

Sesuai jadawal, duel klasik Persija Jakarta kontra Persib Bandung akan tersaji pada Minggu (10/5). Skuad Macan Kemayoran akan bertindak sebagai tuan rumah pada laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 tersebut. Kendati demikian, hingga kini belum dipastikan di mana tim Ibu Kota tersebut akan memainkan laga kandangnya.

Sebelumnya, Persija Jakarta dikabarkan akan memainkan duel klasik tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Macan Kemayoran bahkan sebelumnya mengklaim telah mendapatkan lampu hijau dari pihak GBK dan kepolisian untuk menggelar laga melawan Persib Bandung di sana.

Namun, Ferry mengungkapkan, pihaknya mendapat kabar kurang sedap. Manajemen GBK mengungkapkan bahwa SUGBK akan dipakai untuk pertandingan Timnas Indonesia pada 5 Juni 2026 dalam agenda FIFA Matchday. Situasi itu membuat stadion megah di Jakarta tersebut melakukan perawatan rumput yang memakan waktu kurang lebih satu bulan sebelum agenda FIFA Matchday.

”Hari Kamis siang tuh tiba-tiba kita diundang (pihak GBK), datang ke GBK, dan mereka bilang bahwa 5 Juni itu Tim Nasional akan pakai. Jadi, mereka berharap ada perbaikan rumput. Kalau rumput diganti butuh waktu sebulan. Berarti kalau hitung mundur 5 Juni, jadi 5 Mei rumput akan diangkat, diganti yang baru untuk perawatan untuk keperluan Timnas pada 5 Juni FIFA Matchday,” kata Bung Ferry kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Minggu (3/5).

Namun kata Ferry, sampai saat ini pihak manajemen GBK belum mengeluarkan surat penolakan terkait pertandingan kandang Persija Jakarta versus Persib Bandung. Dia mengungkapkan, pihak pengelola stadion meminta Persija Jakarta untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PSSI terkait penggunaan SUGBK.

”Cuma, mereka tetap belum mau ngeluarin surat untuk penolakan pun. Mereka masih ngasih kesempatan, Coba deh kalian berkoordinasi dengan PSSI gitu, supaya kalian bisa main, Timnas juga bisa main,” terang Ferry.

”Ya sudah, ini kan sudah di luar wewenang saya. Jadi saya langsung laporan ke pimpinan manajemen, dan mereka langsung melakukan lobi-lobi. Sampai detik ini, saya belum dapat kabar,” tambah dia.