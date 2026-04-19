Tangis Haru Ronaldo di GBK! Clash of Legends Jakarta 2026 Jadi Momen Tak Terlupakan bagi El Fenomeno

Ronaldo Nazário (kanan) dan Kluivert saat Clash of Legends Jakarta 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Dok. Clash of Legends 2026)
JawaPos.com — Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno pecah oleh sorak sorai ribuan penonton saat laga Clash of Legends Jakarta 2026 digelar, Sabtu malam (18/4/2026). Namun di balik gemuruh itu, terselip momen emosional dari legenda Brasil, Ronaldo Nazário, yang mengaku terharu dengan sambutan luar biasa publik Indonesia.
Pertandingan yang mempertemukan Barcelona Legends kontra DRX World Legends memang berakhir meyakinkan dengan skor 3-0.
Tapi sorotan tak hanya soal hasil, melainkan pengalaman emosional yang dirasakan para legenda, terutama Ronaldo.
Sejak tiba di Jakarta, Ronaldo sudah merasakan energi berbeda dari para penggemar sepakbola Tanah Air. Ia bahkan menyebut kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepakbola sebagai sesuatu yang “gila” dalam arti positif.
“Saya sudah bilang bahwa masyarakat Indonesia punya kegilaan terhadap sepakbola yang luar biasa. Saya juga terharu melihat sambutan yang saya dapat sepanjang saya di sini mulai dari hari sebelum pertandingan sampai malam hari ini,” ujar Ronaldo.
Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi, karena sepanjang acara Ronaldo tampak beberapa kali melambaikan tangan dan tersenyum kepada suporter.
Interaksi hangat itu memperlihatkan betapa kuatnya koneksi emosional antara legenda dunia dengan publik Indonesia.
Ronaldo juga tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Baginya, stadion ikonik tersebut memberikan pengalaman yang tak kalah dengan venue besar di Eropa atau Amerika Selatan.
“Terima kasih sudah hadir ke stadion yang luar biasa ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Thank you, Indonesia,” ungkap pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2002 tersebut.
