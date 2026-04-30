Transfer Manchester United: Manuel Ugarte Dijual Setengah Harga, Revolusi Lini Tengah Dimulai!

JawaPos.com - Manchester United dikabarkan siap melepas gelandang mereka, Manuel Ugarte, pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan ini menjadi bagian dari rencana besar klub untuk merombak lini tengah setelah performa sang pemain dinilai belum memenuhi ekspektasi.
Didatangkan dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer mencapai GBP 50 juta dua musim lalu, Ugarte sempat digadang-gadang menjadi pondasi baru di era kepemilikan INEOS. Pemain asal Uruguay itu bahkan menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029, dengan opsi perpanjangan satu tahun.
Namun, realitas di lapangan berkata lain. Musim ini, Ugarte hanya mencatatkan 10 kali sebagai starter di semua kompetisi dan bahkan tak dimainkan dalam dua laga terakhir Premier League. Minimnya kontribusi membuat posisinya kian terancam di skuad Setan Merah.
Baca Juga:Daftar Legenda Manchester United: Raja Kontribusi Gol di Liga Inggris, Siapa Paling Berpengaruh?
Sejak bergabung pada 2024, Ugarte telah tampil dalam 69 pertandingan dengan catatan dua gol dan enam assist. Penampilan terakhirnya terjadi saat Man United kalah dari Leeds United, di mana ia bermain penuh selama 90 menit yang juga menjadi starter pertamanya di liga sejak awal Januari.
Kepergian Ugarte diprediksi akan beriringan dengan hengkangnya Casemiro, yang kontraknya akan habis di akhir musim. Kondisi ini memaksa Man United untuk bergerak cepat mencari pengganti berkualitas.
Salah satu nama yang masuk radar adalah gelandang Atalanta, Ederson. Pemain asal Brasil tersebut dikabarkan memiliki nilai transfer sekitar GBP 42 juta, meski ia juga telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Atletico Madrid.
Meski begitu, peluang Man United masih terbuka karena belum ada kesepakatan resmi antara klub.
Baca Juga:Kapten Manchester United Samai Kontribusi Gol Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes Jadi Kandidat Pemain Terbaik Premier League
Di tengah situasi ini, kritik terhadap Ugarte pun bermunculan. Salah satu pengamat dan pendukung Man United menilai bahwa sang gelandang belum berada di level yang dibutuhkan untuk memperkuat tim sebesar Manchester United.
Ia juga menekankan bahwa klub harus melakukan perekrutan besar-besaran jika ingin kembali bersaing di papan atas. Dengan potensi hengkangnya beberapa pemain lain, Man United dinilai membutuhkan tambahan kualitas sekaligus kedalaman skuad.
Sebelum bergabung dengan Man United, Ugarte sempat bermain satu musim bersama PSG dan dua tahun di Portugal bersama Famalicao serta Sporting CP. Bersama Sporting, ia bahkan sukses meraih gelar Piala Liga Portugal di bawah asuhan Ruben Amorim.
Kini, di tengah masa depan yang belum pasti di Old Trafford, Ugarte masih berpeluang membuktikan diri bersama Timnas Uruguay, dengan tampil di ajang Piala Dunia musim panas ini.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun