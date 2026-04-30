Transfer Manchester United: Manuel Ugarte Dijual Setengah Harga, Revolusi Lini Tengah Dimulai!

JawaPos.com - Manchester United dikabarkan siap melepas gelandang mereka, Manuel Ugarte, pada bursa transfer musim panas mendatang. Keputusan ini menjadi bagian dari rencana besar klub untuk merombak lini tengah setelah performa sang pemain dinilai belum memenuhi ekspektasi.

Didatangkan dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer mencapai GBP 50 juta dua musim lalu, Ugarte sempat digadang-gadang menjadi pondasi baru di era kepemilikan INEOS. Pemain asal Uruguay itu bahkan menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029, dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Namun, realitas di lapangan berkata lain. Musim ini, Ugarte hanya mencatatkan 10 kali sebagai starter di semua kompetisi dan bahkan tak dimainkan dalam dua laga terakhir Premier League. Minimnya kontribusi membuat posisinya kian terancam di skuad Setan Merah.

Sejak bergabung pada 2024, Ugarte telah tampil dalam 69 pertandingan dengan catatan dua gol dan enam assist. Penampilan terakhirnya terjadi saat Man United kalah dari Leeds United, di mana ia bermain penuh selama 90 menit yang juga menjadi starter pertamanya di liga sejak awal Januari.

Kepergian Ugarte diprediksi akan beriringan dengan hengkangnya Casemiro, yang kontraknya akan habis di akhir musim. Kondisi ini memaksa Man United untuk bergerak cepat mencari pengganti berkualitas.

Salah satu nama yang masuk radar adalah gelandang Atalanta, Ederson. Pemain asal Brasil tersebut dikabarkan memiliki nilai transfer sekitar GBP 42 juta, meski ia juga telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Atletico Madrid.

Meski begitu, peluang Man United masih terbuka karena belum ada kesepakatan resmi antara klub.

Di tengah situasi ini, kritik terhadap Ugarte pun bermunculan. Salah satu pengamat dan pendukung Man United menilai bahwa sang gelandang belum berada di level yang dibutuhkan untuk memperkuat tim sebesar Manchester United.

Ia juga menekankan bahwa klub harus melakukan perekrutan besar-besaran jika ingin kembali bersaing di papan atas. Dengan potensi hengkangnya beberapa pemain lain, Man United dinilai membutuhkan tambahan kualitas sekaligus kedalaman skuad.

Sebelum bergabung dengan Man United, Ugarte sempat bermain satu musim bersama PSG dan dua tahun di Portugal bersama Famalicao serta Sporting CP. Bersama Sporting, ia bahkan sukses meraih gelar Piala Liga Portugal di bawah asuhan Ruben Amorim.