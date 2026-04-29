Casemiro Menggila di Manchester United, Harry Maguire: Dia Ancaman Besar di Premier League!

Selebrasi Casemiro dan rekan-rekannya usai mencetak gol. (United in focus)
JawaPos.com–Bek Harry Maguire memberikan pujian tinggi kepada rekan setimnya, Casemiro, usai kemenangan 2-1 Manchester United atas Brentford FC di Old Trafford.
Casemiro tengah menikmati kebangkitan performa sejak penunjukan Michael Carrick sebagai pelatih interim pada Januari. Gelandang asal Brasil berusia 34 tahun itu tampil impresif dengan mencetak lima gol dan satu assist dalam 13 pertandingan Premier League musim ini di bawah arahan Carrick.
Dalam laga Manchester United kontra Brentford, Casemiro kembali menunjukkan ketajaman dengan membuka keunggulan bagi Setan Merah. Gol tersebut berawal dari situasi bola mati, saat Harry Maguire menyambut sepak pojok Bruno Fernandes dan mengarahkan kepada Casemiro yang sukses menaklukkan kiper Caoimhin Kelleher.
Harry Maguire pun tak ragu menyebut Casemiro sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah bermain Bersama di Manchester United.
”Pengalamannya di liga ini, agresivitasnya, tekniknya itu yang terbaik yang pernah saya lihat dan bekerja sama dengannya,” ungkap Maguire.
Dia juga menegaskan bahwa kontribusi gol Casemiro sangat vital bagi perjalanan Manchester United musim ini.
”Dia sangat klinis, dan dia memberikan dampak besar untuk kami musim ini. Tanpa gol-golnya, kami tidak akan berada di posisi seperti sekarang,” tambah Harry Maguire.
Lebih lanjut, Maguire menilai kehadiran Casemiro kini menjadi ancaman serius bagi tim lawan. Jika sebelumnya perhatian lawan lebih banyak tertuju kepadanya, kini fokus tersebut mulai terbagi.
”Sekarang semua tim menghormati Casemiro sebagai ancaman besar. Mereka harus memberi perhatian lebih kepadanya, bahkan menempatkan bek khusus untuk menjaganya,” jelas Harry Maguire.
