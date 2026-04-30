Daftar Legenda Manchester United: Raja Kontribusi Gol di Liga Inggris, Siapa Paling Berpengaruh?

JawaPos.com- Sebagai salah satu klub terbesar di dunia, Manchester United tak pernah kekurangan pemain bintang sepanjang sejarahnya. Dari era kejayaan hingga masa transisi, klub berjuluk Setan Merah ini selalu dihuni para legenda yang meninggalkan jejak luar biasa baik lewat gol maupun assist.
Di kompetisi Premier League atau Liga Inggris, sejumlah nama besar tercatat sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah klub. Mereka bukan hanya pencetak gol, tetapi juga kreator yang menentukan arah permainan.
Berikut deretan pemain Manchester United dengan kontribusi gol terbanyak di Premier League:
1. Wayne Rooney - 253 kontribusi gol
Tak ada yang mampu menandingi Wayne Rooney. Striker legendaris Inggris ini memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak Manchester United dengan 253 gol dari 559 pertandingan.
Selama 13 tahun membela klub, Rooney menjadi sosok sentral dalam berbagai momen penting. Ia juga memegang rekor kontribusi gol terbanyak Manchester United di Premier League dan telah masuk ke dalam Hall of Fame pada 2022.
2. Ryan Giggs - 271 (109 gol dan 162 assist)
Ryan Giggs adalah pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Manchester United. Karier panjangnya dihiasi 13 gelar Premier League rekor yang belum tertandingi.
Dengan 271 kontribusi gol, Giggs menjadi salah satu pemain paling konsisten dan berpengaruh sepanjang sejarah liga.
3. Paul Scholes - 162 (107 gol dan 55 assist)
Paul Scholes adalah simbol loyalitas dan konsistensi. Bermain selama dua dekade bersama United, ia mencatat lebih dari 700 penampilan dan menjadi salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris.
Dengan 107 gol di liga, Scholes menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pengatur permainan, tetapi juga ancaman nyata di lini depan.
