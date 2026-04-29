Kapten Manchester United Samai Kontribusi Gol Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes Jadi Kandidat Pemain Terbaik Premier League

Bruno Fernandes. (Dok. MUFC)
JawaPos.com - Kapten Manchester United Bruno Fernandes sedang dalam performa terbaik. Gelandang serang timnas Portugal itu selalu terlibat gol maupun umpan gol di tujuh laga Premier League terakhir United. Itu termasuk umpan gol untuk striker Benjamin Sesko saat melawan Brentford FC di Old Trafford kemarin (28/4).
Gol pada menit ke-43 itu menggandakan keunggulan United sebelum akhirnya menang 2-1 dalam laga di matchweek ke-34 Premier League tersebut.
Satu umpan gol itu merupakan kontribusi gol ke-140 (70 gol, 70 umpan gol) Fernandes untuk United. Jumlah tersebut menyamai rekor Cristiano Ronaldo yang mencatatkan 103 gol dan 37 umpan gol selama dua periode membela United (2003–2009 dan 2021–2022).
Bukan hanya itu, Fernandes dengan 19 umpan gol musim ini hanya terpaut satu (20) dari rekor umpan satu musim Premier League yang dimiliki Kevin De Bruyne dan Thierry Henry. Dengan performa apik tersebut, Fernandes disebut-sebut sebagai salah satu kandidat peraih penghargaan Pemain Terbaik Premier League 2025–2026. Dia disebut bersaing dengan gelandang Arsenal Declan Rice.
“Semoga dia mendapatkannya. Dia layak mendapatkannya,” kata tactician United Michael Carrick dikutip dari The Sun.
”Dia menciptkan momen dan memberikan dampak untuk peluang-peluang maupun gol-gol kami. Pengaruhnya dalam tim begitu besar. Dia telah menjalani musim yang hebat. Tidak ada yang bisa menyangkalnya,” beber Carrick.
Kontribusi positif Fernandes itu pada akhirnya mendekatkan peluang United untuk menyegel tiket ke Liga Champions musim depan. Menyisakan empat laga, United kini berada di posisi ketiga, unggul tiga poin dari Liverpool FC dan Aston Villa. Lima besar klasemen akhir Premier League musim ini berhak main di Liga Champions musim depan.
