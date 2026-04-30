Diego Simeone Tanggapi Kontroversi Penalti Arsenal: VAR Terkadang Memberi Keuntungan

JawaPos.com - Laga panas antara Atletico Madrid dan Arsenal di semifinal Liga Champions bukan cuma soal skor 1-1, tapi juga dipenuhi drama keputusan penalti yang bikin kedua kubu sama-sama kesal.

Pelatih Atletico, Diego Simeone, termasuk yang angkat suara. Meski timnya juga diuntungkan keputusan VAR di satu momen, ia tetap menyindir bagaimana teknologi itu bisa “mengubah arah” pertandingan.

Penalti Jadi Konflik di Pertandingan Arsenal membuka keunggulan lewat penalti Viktor Gyökeres di akhir babak pertama, setelah ia terjatuh usai mendapat kontak dari David Hancko di kotak terlarang.

Di babak kedua, giliran Atletico yang mendapat penalti. Bola tembakan Marcos Llorente mengenai tangan Ben White, dan Julian Alvarez sukses mengeksekusi untuk menyamakan skor. Masalahnya tidak berhenti di situ.

Arsenal sempat mendapat peluang penalti kedua ketika Hancko menginjak kaki Eberechi Eze. Wasit Danny Makkelie awalnya menunjuk titik putih, tapi kemudian membatalkan keputusannya setelah melihat ulang melalui VAR. Di sinilah kontroversi memuncak.

Simeone: VAR Bisa Memberi, Bisa Mengambil Melansir Metro Sport, menanggapi penalti pertama Arsenal, Simeone memberikan pandangan yang cukup “dingin tapi nyelekit”.

"Menurut pendapat saya, penalti pertama melibatkan kontak dari belakang, pemain tersebut mengantisipasi kontak dan terjatuh."

Ia juga menekankan bahwa di level semifinal Liga Champions, keputusan penalti seharusnya benar-benar jelas.

"Di semifinal Liga Champions, Anda membutuhkan penalti yang benar-benar merupakan penalti."

Soal VAR, Simeone tidak menolak keberadaannya, tapi mengakui dampaknya yang bisa dua arah.

"Wasit memahami bahwa itu memang pelanggaran. Pada kesempatan lain, berkat VAR, dia memahami bahwa itu adalah penalti karena awalnya bukan pelanggaran handball, dan kemudian, pada kesempatan kedua, juga berkat VAR, itu bukan penalti."