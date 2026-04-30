M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 April 2026 | 19.36 WIB

Superkomputer Prediksi Juara Liga Champions: Arsenal Masih Unggul, PSG Mengintai

Superkomputer Opta memprediksi Arsenal sebagai favorit juara Liga Champions 2025/2026 usai leg pertama semifinal, dengan PSG jadi pesaing terdekat.

JawaPos.com - Dua leg pertama semifinal Liga Champions musim ini menyajikan cerita yang kontras. Di satu sisi ada duel “gila” penuh gol antara PSG dan Bayern Munchen, di sisi lain tersaji pertarungan taktis antara Arsenal dan Atletico Madrid.

PSG sukses mengamankan kemenangan dramatis 5-4 atas Bayern dalam laga yang bisa dibilang langsung masuk kategori klasik. Sementara itu, Arsenal harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Atletico.

Lalu, setelah dua laga ini, siapa yang paling difavoritkan jadi juara?

Arsenal Masih Jadi Favorit Utama

Melansir Sports Illustrated, menurut superkomputer Opta, Arsenal masih berada di posisi terdepan dalam perburuan trofi. The Gunners diberi peluang sebesar 39,13% untuk mengangkat trofi Liga Champions musim ini.

Angka ini bukan tanpa alasan. Tim asuhan Mikel Arteta belum terkalahkan di kompetisi ini, mulai dari fase liga hingga babak gugur. 

Konsistensi dan solidnya pertahanan jadi nilai plus utama yang membuat mereka tetap difavoritkan, meski performa di leg pertama semifinal belum sepenuhnya meyakinkan.

PSG Tempel Ketat di Posisi Kedua

PSG berada tepat di belakang Arsenal dengan peluang 30,83%. Kemenangan atas Bayern jelas meningkatkan kepercayaan diri tim asuhan Luis Enrique.

Dengan produktivitas gol yang luar biasa, PSG bisa dibilang punya lini serang paling berbahaya saat ini. Namun, inkonsistensi yang sempat mereka tunjukkan di fase liga masih jadi pertimbangan yang membuat mereka sedikit di bawah Arsenal dalam prediksi.

Bayern dan Atletico Jadi Kuda Hitam

Bayern Munich masih punya peluang 22,20%, meski harus mengejar ketertinggalan agregat dari PSG di leg kedua. Sementara Atletico Madrid berada di posisi terakhir dengan 7,84%, menjadikan mereka underdog paling jelas di antara empat semifinalis.

Leg kedua nanti bukan cuma soal taktik, tapi juga soal mental. Dan di fase seperti ini, satu kesalahan kecil bisa menghapus semua prediksi superkomputer dalam sekejap.

Editor: Edi Yulianto
