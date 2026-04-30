Atletico Madrid Tahan Imbang Arsenal 1-1, Antoine Griezmann Sudah Tahu Cara Menangkan Leg Kedua

JawaPos.com - Antoine Griezmann sudah mengetahui cara mengalahkan Arsenal setelah Atletico Madrid bermain imbang di semifinal leg pertama Liga Champions. Laga yang berakhir imbang 1-1 tersebut dimainkan di Riyadh Metropolitano, Kamis (30/4).

Permainan Atletico Madrid mulai membaik saat memasuki babak kedua. Menurut Antoine Griezmann, timnya bermain dengan intensitas tinggi yang membuat mereka bisa menyamakan kedudukan dari gol penalti Julian Alvarez menit ke-56. Cara tersebut juga akan dilakukan saat bermain di leg kedua.

"Kami bermain lebih baik di babak kedua. Kami juga bermain dengan intensitas lebih tinggi. Itulah cara yang tepat, dan itulah yang akan kami lakukan di leg kedua – ini akan menjadi pertandingan yang hebat," kata Antoine Griezmann setelah pertandingan yang dikutip laman UEFA, Kamis (30/4).

Pemain 35 tahun tersebut sangat ingin meloloskan Atletico Madrid ke final Liga Champions. Untuk itu, Griezmann sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi leg kedua nanti.

"Kami ingin mencapai final. Saya telah banyak mempersiapkan diri untuk pertandingan ini dan pertandingan di London, dan semoga kami bisa lolos ke final," ujar Griezmann.

Saat menghadapi Arsenal, Griezmann memiliki satu peluang untuk mencetak gol pada menit ke-63. Sayangnya, peluang tersebut tidak menjadi gol karena bola membentur tiang gawang.

Secara individu, Griezmann menampilkan permainan berbahaya di lini depan. Melansir Fotmob, pemilik satu gelar Piala Dunia tersebut memiliki lima sentuhan di kotak penalti Arsenal dan melepaskan dua dari lima umpan silang akurat.